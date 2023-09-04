Τροχαίο με νεκρό 23 χρονών στην Πέτρου Ράλλη – Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Ένας νεκρός ηλικίας 23 ετών και ένας σοβαρά τραυματίας 22 ετών είναι ο απολογισμός τροχαιου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στο ύψος της συμβολής της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης στου Ρέντη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τους δύο αναβάτες στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς ο ένας από τους δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα ενώ ο δεύτερος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

