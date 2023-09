Τα προβλήματα αυξάνονται συνεχώς εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Μεταξύ των περιοχών που δοκιμάζονται από την κακοκαιρία είναι ο Βόλος και το Πήλιο με τις εικόνες που έρχονται στο φως της δμοσιότητας να σοκάρουν.

Ο χείμαρρος Κραυσίδωνας σε πολλές περιοχές έχει ξεχειλίσει και τα νερά πλημμυρίζουν δρόμους, καταστήματα και ισόγεια κατοικιών στη Χιλιαδού, το Οινόπνευμα, στους Αγίους Αναργύρους, την Νεάπολη και τα Παλαιά.

Στην οδό Ιερολοχιτών κόσμος έχει καταφύγει σε ανώτερους ορόφους κατοικιών αφού τα ισόγεια έχουν πλημμυρίσει και ζητούν βοήθεια από την Πυροσβεστική. Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Ιωνία μεγάλο δένδρο έπεσε και κατέστρεψε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα ορμητικά νερά στους παρόχθιους του Κραυσίδωνα είχαν σαν αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και η γη να «καταπιεί» ολόκληρο λεωφορείο το οποίο ήταν σταθμευμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο.

Τεράστιες, ωστόσο, είναι οι καταστροφές που έχει αφήσει στο πέρασμά της η κακοκαιρία «Daniel» και στο Πήλιο και ειδικότερα στο χωριό του Αγίου Ιωάννη.

Οι εικόνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν με τα οχήματα να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, καταλήγοντας στα κύματα της θάλασσας.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB