Αλλάζει όλος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη ΔΕΘ

Τα πάνω κάτω έχει φέρει στην κυβέρνηση η κακοκαιρία Daniel αλλά και το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του 36χρονο στον Πειραιά.

Ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης για μια εντυπωσιακή παρουσία του πρωθυπουργού και των υπουργών στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης εκ των πραγμάτων αλλάζει καθώς οι πλημμύρες στην Θεσσαλία έχουν δημιουργήσει μια τραγική κατάσταση ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συγκλονισμένος από την δολοφονία ουσιαστικά του άτυχου 36χρονου στον Πειραιά.

Έτσι λοιπόν το πανηγυρικό κλίμα της παρουσίας του κύριου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ακυρώνεται, οι υπουργοί έχουν ειδοποιηθεί να ακυρώσουν όλες τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει και ο κύριος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στην Θεσσαλονίκη μόνο για τα απαραίτητα, δηλαδή την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς και την συνέντευξη τύπου την Κυριακή.

Και η ίδια η ομιλία του πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς θα τροποποιηθεί με βάση τα νέα δεδομένα και θα είναι εκτεταμένες οι αναφορές τόσο στην κλιματική κρίση όσο και στο τι θα πρέπει να κάνει η χώρα το επόμενο διάστημα προκειμένου τα πράγματα να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Ακόμα, ουσιαστικές θα είναι οι αναφορές για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται να γίνουν στο κράτος και στη λειτουργία όλων των υποδομών με βάση τα νέα δεδομένα που φέρνει η κλιματική κρίση.

Ο πρωθυπουργός παρακολουθεί συνεχώς όσο εξελίσσονται στην χώρα λόγω της φονικής κακοκαιρίας και αύριο είναι προγραμματισμένο να μεταβεί στον Έβρο μαζί με το Βασίλη Κικίλια προκειμένου να έχει μία συνολική και πλήρη εικόνα για τις καταστροφές που έχουν συμβεί στην περιοχή. Ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να επισκεφθεί και το Βόλο και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας προκειμένου και εκεί να έχει από πρώτο χέρι μία καθαρή εικόνα του τι έχει αφήσει πίσω της η καταστροφή από την θεομηνία.

