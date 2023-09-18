search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 23:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2023 21:47

Παύλος Φύσσας: Μία σύλληψη και 11 προσαγωγές στην πορεία για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του

18.09.2023 21:47
POREIA_FUSSAS
Eurokinissi

Σε 10 προσαγωγές και μια σύλληψη για απείθεια προχώρησε η ΕΛΑΣ, στο περιθώριο της πορείας για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το απόγευμα της Δευτέρας (18/9) στο Κερατσίνι.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης που έγινε στο μνημείο του αδικοχαμένου αντιφασίστα μουσικού, στο σημείο που δέχτηκε τα δολοφονικά χτυπήματα με μαχαίρι, απεύθυναν χαιρετισμούς ο σύλλογος πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Σωτήρης Πουλικόγιαννης και ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος.

Παρόντες, ήταν και οι γονείς του, Παναγιώτης και Μάγδα. Η μητέρα του ασπάστηκε τη μορφή του γιου της στο μαρμάρινο μνημείο, ενώ ο πατέρας του απαθανατίστηκε αγκαλιά με τον Γιάννη Μάγγο, που επίσης έχασε με τραγικό τρόπο το γιο του, Βασίλη, το 2020.

Ακολούθησε πορεία στη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς. Αξίζε να σημειωθεί ότι νωρίτερα άνοιξε, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός της Γραμμής 3 του Μετρό “Μανιάτικα”.

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε, σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια, από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Το απόγευμα της Δευτέρας (18/09), κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής πορείας στη μνήμη του μουσικού, η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του, φίλησε το μνημείο που έχει στηθεί στο σημείο όπου ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Διαβάστε επίσης:

Πλημμυροπαθείς Θεσσαλία: Πάνω από 15.000 αιτήσεις μέχρι το μεσημέρι – Ανοικτή και για δωρεές η arogi.gov.gr

Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου: «Η Δικαιοσύνη που απονέμεται με καθυστέρηση, δεν είναι Δικαιοσύνη»

Τήνος: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα κατά την επιβίβασή της σε πλοίο – Βούτηξαν για να τη σώσουν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν κατά προέδρου Χάποελ: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου» – Τι είπε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final 4

peripoliko thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και MDMA στην Αττική – Δύο συλλήψεις

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη ο σύντροφος της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο στον Πειραιά – Τι υποστήριξε στην κατάθεσή του

lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ – «Έχασε τον προσανατολισμό του λόγω προβλήματος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 23:34
ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν κατά προέδρου Χάποελ: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου» – Τι είπε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final 4

peripoliko thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και MDMA στην Αττική – Δύο συλλήψεις

1 / 3