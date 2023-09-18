Σε 10 προσαγωγές και μια σύλληψη για απείθεια προχώρησε η ΕΛΑΣ, στο περιθώριο της πορείας για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το απόγευμα της Δευτέρας (18/9) στο Κερατσίνι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης που έγινε στο μνημείο του αδικοχαμένου αντιφασίστα μουσικού, στο σημείο που δέχτηκε τα δολοφονικά χτυπήματα με μαχαίρι, απεύθυναν χαιρετισμούς ο σύλλογος πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Σωτήρης Πουλικόγιαννης και ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος.

Παρόντες, ήταν και οι γονείς του, Παναγιώτης και Μάγδα. Η μητέρα του ασπάστηκε τη μορφή του γιου της στο μαρμάρινο μνημείο, ενώ ο πατέρας του απαθανατίστηκε αγκαλιά με τον Γιάννη Μάγγο, που επίσης έχασε με τραγικό τρόπο το γιο του, Βασίλη, το 2020.

Ακολούθησε πορεία στη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς. Αξίζε να σημειωθεί ότι νωρίτερα άνοιξε, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός της Γραμμής 3 του Μετρό “Μανιάτικα”.

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε, σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια, από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Το απόγευμα της Δευτέρας (18/09), κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής πορείας στη μνήμη του μουσικού, η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του, φίλησε το μνημείο που έχει στηθεί στο σημείο όπου ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

