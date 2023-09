Στις έρευνες για το δυστύχημα στη Λιβύη που οδήγησε στον θάνατο πέντε Ελλήνων συμμετέχει και η ΕΥΠ, συνδράμοντας το ΓΕΕΘΑ και το υπουργείο Εξωτερικών με πληροφορίες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν πηγές και πληροφοριακά δεδομένα από την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, oι καταθέσεις των στελεχών που κατάφεραν να γλιτώσουν από την τραγωδία έχουν ήδη ξεκινήσει και σοκάρουν. Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για αυτόπτες μάρτυρες του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.

Οι πρώτες στιγμές μετά τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση με το τζιπ ήταν εφιαλτικές. Οι πέντε Έλληνες, οι οποίοι κάθονταν μπροστά, απανθρακώθηκαν αμέσως. Ο οδηγός του λεωφορείου και ο Συνταγματάρχης, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, εκτινάχθηκαν από το παρμπρίζ και τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων έσπασαν τα τζάμια και κατάφεραν να βγουν, απεγκλωβίζοντας στη συνέχεια τους τραυματίες.

Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές Αρχές έχουν δώσει μία πρώτη εικόνα για το τροχαίο, ωστόσο «καθαρότερη» εικόνα θα δοθεί όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες των λιβυκών Αρχών.

Ανώτατες στρατιωτικές πηγές λένε ότι είχε γίνει εκτίμηση του περιβάλλοντος ασφαλείας από τις διπλωματικές Αρχές που βρίσκονται στη Βεγγάζη και οι λιβυκές Αρχές είχαν εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής.

Όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος και αποβιβάστηκαν τα μέλη της αποστολής, συνοδεύτηκαν από δύο στρατιωτικά οχήματα που επέβαιναν ένοπλοι -οι οποίοι είχαν σταλεί από τον στρατάρχη Χαφτάρ που είχε εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld