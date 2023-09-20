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20.09.2023 08:39

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Λαχτάρα για ηλικιωμένο – Βγήκε σώος από χαντάκι τεσσάρων μέτρων (video)

20.09.2023 08:39
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Τον χάρο με τα μάτια του είδε ένας ηλικιωμένος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε σε χαντάκι δίπλα στον δρόμο, βάθους τεσσάρων μέτρων.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και στο σημείο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ ηλικίας περίπου 80 ετών, ανασύρθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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