NASA: Στη Γη έφτασε δείγμα από τον πιο επικίνδυνο αστεροειδή (Video)

Εν αναμονή μιας συναρπαστικής εξέλιξης είναι επιστήμονες της NASA καθώς σήμερα προσγειώθηκε στη Γη αποστολή με δείγμα πετρώματος από τον αστεροειδή Bennu.

H επταετής αποστολή προσγειώθηκε σε έρημο της Γιούτα απόψε και η NASA μετέδωσε live την άφιξη στο κανάλι της στο YouTube.

Οι επιστήμονες ανυπομονούσαν να παραλάβουν το πέτρωμα καθώς προσδοκούν πως αυτό θα τους δώσει στοιχεία για την προέλευση του ηλιακού μας συστήματος και της ζωής.

Το σκάφος OSIRIS-REX είχε εκτοξευθεί το 2016 και έφτασε στον αστεροειδή Bennu δύο χρόνια αργότερα.

OSIRIS-REx Asteroid Sample Return. NASA's OSIRIS-REx spacecraft is the first US mission to collect samples from an asteroid.