Οκτώβριος στην COSMOTE TV με την επιστροφή του «Frasier» και πρεμιέρα για τις σειρές «Fellow Travellers» και «The Long Shadow»

Ο Οκτώβριος έρχεται δυναμικά στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει 16 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η επιστροφή του «Frasier», μία από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές των 90s, με τον Κέλσι Γκράμερ σταθερά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα του Οκτωβρίου έχει και η πρεμιέρα του «Fellow Travellers» με τους Ματ Μπόμερ (The Sinner) και Τζόναθαν Μπέιλι (Broadchurch, Bridgerton), το οποίο αφηγείται την κρυφή ρομαντική σχέση δύο πολύ διαφορετικών ανδρών στην Ουάσιγκτον της εποχής του ΜακΚάρθι. Πρεμιέρα επίσης και για το «The Long Shadow», το οποίο παρουσιάζει μια από τις πιο διαβόητες υποθέσεις κατά συρροή δολοφόνων, με τους Τόμπι Τζόουνς (Empire of Light, The Hunger Games)και Ντέιβιντ Μόρισσει (Sherwood, The Walking Dead) σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το «Creepshow», διά χειρός Γκρεγκ Νικοτέρο (The Walking Dead) επιστρέφει με την 4η σεζόν για να εξερευνήσει ακόμη περισσότερα υπερφυσικά και ανεξήγητα φαινόμενα. Παράλληλα, ο «Chucky» έρχεται να στοιχειώσει το Λευκό Οίκο στον 3ο του κύκλο, με την κατηγορία horror να εμπλουτίζεται και με τη 2η σεζόν του «SurrealEstate».

Αναλυτικά τα highlights Οκτωβρίου

Frasier

Μετά από 19 ολόκληρα χρόνια το «Frasier» επανέρχεται δυναμικά στις οθόνες μας. Ο Φρέιζιερ Κρέιν επιστρέφει στη Βοστόνη, για να επανασυνδεθεί με οικογένεια και φίλους. Στο κυνήγι του παλιού του ονείρου, δεν θα λείψουν οι προκλήσεις, αλλά και οι νέες σχέσεις. Την εμφάνισή τους θα κάνουν και η Λίλιθ, πρώην σύζυγος του Φρέιζιερ (Bebe Neuwirth) και η πρώην παραγωγός του, Ροζ (Peri Gilpin).

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά την Αμερική: Παρασκευή 13/10, 21.00, COSMOTE SERIES HD (από τη δεύτερη εβδομάδα θα προβάλλεται 1 επεισόδιο στις 21:15).

Fellow Travellers

Η σειρά βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τόμας Μάλλον και αποτελεί ένα συνδυασμό ιστορίας αγάπης και πολιτικού θρίλερ. Ο Χόκινς διατηρεί μια πολύ καλή θέση πίσω από τα φώτα της πολιτικής και ο Τιμ είναι ένας νέος άνδρας με ιδανικά. Οι δυο τους ξεκινούν κρυφά μια ρομαντική σχέση σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται ως μια από τις σκοτεινότερες περιόδους στην αμερικανική ιστορία. Η σειρά ακολουθεί τη σχέση τους μέσα από τις διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στο Βιετνάμ τη δεκαετία του ‘60, τη χρήση ναρκωτικών το ’70 και την κρίση του AIDS το ’80.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 28/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

The Long Shadow

Το «The Long Shadow» αφηγείται την ιστορία των θυμάτων του επονομαζόμενου «Γιόρκσαιρ Ρίπερ», κατά κόσμον Πίτερ Σάτκλιφ, και τονίζει τις ανησυχητικές ομοιότητες μεταξύ των εγκλημάτων του και τραγικών γεγονότων της πιο πρόσφατης ιστορίας. Η αναζήτηση του Σάτκλιφ διήρκησε από το Οκτώβριο 1975 μέχρι τον Ιανουάριο 1981 και άλλαξε για πάντα τον τρόπο λειτουργίας της βρετανικής αστυνομίας.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Πέμπτη 12/10, 21.00, COSMOTE SERIES HD (με την προβολή του 1ου επεισοδίου, τα πρώτα 3 θα είναι διαθέσιμα στην on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, ενώ από την Τρίτη 17/10 θα ανεβαίνει 1 επεισόδιο κάθε εβδομάδα).

Creepshow (4η σεζόν)

Ο 4ος κύκλος της ανθολογικής σειράς τρόμου φέρνει ξανά στις οθόνες μας τα ειδικά εφέ και την αισθητική κόμικ. Βασισμένη στην κλασσική ταινία τρόμου του 1982, σε σκηνοθεσία Τζωρτζ Α. Ρομέρο και σενάριο Στέφεν Κινγκ, διηγείται ιστορίες με δολοφονίες, υπερφυσικά και ανεξήγητα φαινόμενα. Στο νέο κύκλο, το κοινό θα παρακολουθήσει τρομακτικές ιστορίες με στοιχειωμένα σπίτια, λυκάνθρωπους, φονικούς καλικάντζαρους και πολλά ακόμα.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Κυριακή 15/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Chucky (3η σεζόν)

Ο «Chucky» επιστρέφει με τον 3ο κύκλο, ο οποίος προμηνύεται να είναι και ο πιο σκοτεινός. Η φονική κούκλα θα τρομοκρατήσει και την Ουάσιγκτον, εισχωρώντας στο Λευκό Οίκο ως η αγαπημένη κούκλα του γιου του Προέδρου. Η αστυνομία είναι στα ίχνη της Τζένιφερ Τίλι για το σερί δολοφονιών της. Οι Τζέικ, Ντέβον και Λέξι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτής της σεζόν.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Πέμπτη 5/10, COSMOTE TV PLUS.

SurrealEstate (2η σεζόν)

Το «SurrealEstate» περιγράφει την καθημερινότητα μιας κτηματομεσιτικής εταιρίας, με ειδίκευση στα ακίνητα που είναι δύσκολο να πωληθούν, λόγω ασυνήθιστων και συχνά παραφυσικών προβλημάτων. Λύνουν μυστήρια, εξορκίζουν δαίμονες και βοηθούν βασανισμένες ψυχές να αναπαυθούν, με απώτερο στόχο πάντα τις πωλήσεις. Ο Λουκ στον πρώτο κύκλο έχασε τις δυνάμεις του και δεν μπορεί πια να επικοινωνεί με πνεύματα. Πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα τις υποθέσεις της από εδώ και πέρα;

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Πέμπτη 5/10, COSMOTE TV PLUS.

Οι υπόλοιπες πρεμιέρες του Οκτωβρίου στην COSMOTE TV

Η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό Τζέιν Σέιμουρ αναλαμβάνει και πάλι το ρόλο της ντετέκτιβ, με βοηθό της τον ανήσυχο έφηβο Φέργκους, στη 2η σεζόν του «Harry Wild» (Τρίτη 3/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD, 48 ώρες μετά την Αγγλία). Αντίστοιχα, το φινάλε της αστυνομικής σειράς «Magnum PI» έρχεται με το δεύτερο και τελευταίο μέρος επεισοδίων του πέμπτου κύκλου (Πέμπτη 5/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD), ενώ το ξεκαρδιστικό animation «Freak Brothers», με τις φωνές των Γούντι Χάρελσον, Τζον Γκούντμαν και Τίφανι Χάντις, συνεχίζεται με νέα επεισόδια (Κυριακή 15/10, 21.00, COSMOTE SERIES HD, με διπλά επεισόδια).

Στην τηλεοπτική στέγη της COSMOTE TV θα φιλοξενηθεί και η 5η σεζόν της κωμικής σειράς «Brassic», που υπόσχεται περισσότερες και πιο συναρπαστικές περιπέτειες από τη μοναδική παρέα (Κυριακή 1/10, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD), καθώς και οι δύο κύκλοι του «The Newsreader», που εξερευνά τη ζωή μιας αυστραλιανής ειδησεογραφικής συντακτικής ομάδας την χρονολογία του 1980 (1η σεζόν: Παρασκευή 20/10, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD. 2η σεζόν: Σάββατο 21/10, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD). Στα τηλεοπτικά δρόμενα επανέρχεται και το «Skymed», ακολουθώντας την επεισοδιακή καθημερινότητα των πρώτων ανταποκριτών και πιλότων στον απομακρυσμένο Βόρειο Καναδά (Τρίτη 2/10, COSMOTE TV PLUS, 24 ώρες μετά τον Καναδά).

Στις νέες σειρές που περιλαμβάνονται στην τηλεοπτική ατζέντα του Οκτωβρίου, συγκαταλέγεται το «Safe Home» (Τετάρτη 4/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD), μια νέα δραματική σειρά για την ενδοοικογενειακή βία με πρωταγωνίστρια την Άισα Ντι (The Bold Type). Το «Infiltre», με τους Οντρέ Φλερό (H.I.P.) και Τιερί Νέουβιτς (Sherlock Holmes: A Game of Shadows) στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, έρχεται για να ταξιδέψει το κοινό στο συναρπαστικό κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος και της μυστικής αστυνομίας στους δρόμους της Γαλλίας (Παρασκευή 27/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD). Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του μήνα, περιλαμβάνει επίσης το «For Better Or Worse» (aka Attraction), ένα ψυχολογικό θρίλερ για μία φαινομενικά τέλεια οικογένεια που καταλήγει στην διάλυση (Σάββατο 7/10, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD), καθώς και το «Significant Other», το οποίο αφηγείται τη γεμάτη εμπόδια σχέση δύο μοναχικών γειτόνων (Σάββατο 14/10, 20.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD).

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.