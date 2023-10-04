UniStudents: η φοιτητική Startup που βοηθάει 170.000 φοιτητές να διαχειριστούν το ακαδημαϊκό τους ταξίδι

Στο δύσκολο τοπίο της σύγχρονης πανεπιστημιακής ζωής, οι φοιτητές παλεύουν με ένα διπλό αγώνα: πλοήγηση σε δύσχρηστα, ξεπερασμένα ακαδημαϊκά συστήματα για να βρουν πληροφορίες για την ακαδημαϊκή τους καθημερινότητα και αβεβαιότητα στις μελλοντικές προοπτικές σταδιοδρομίας.

Μία πρωτοποριακή εφαρμογή βρίσκεται στη διάθεση των φοιτητών και έρχεται να δώσει λύση και στα δύο θέματα. Αφενός να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει την καθημερινότητά τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αφετέρου να τους βοηθήσει στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αλλά και να διευκολύνει τους Έλληνες επιχειρηματίες να αναζητήσουν και να βρουν το κατάλληλο ταλέντο για τις ανάγκες τους.

Πρόκειται για μία ψηφιακή πλατφόρμα που κάνει τη σχέση των εταιριών και των νέων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα διαδραστική, γεννώντας μία αμφίδρομη σχέση προς όφελος και των δύο μερών.

Το UniStudents (https://unistudents.app) είναι μια δωρεάν εφαρμογή για smartphones, η οποία δημιουργήθηκε από Έλληνες φοιτητές, με σκοπό να προσφέρουν έναν πιο εύκολο τρόπο να διαχειρίζονται τις σπουδές τους. Η εφαρμογή επιπλέον εξυπηρετεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην ουσιαστική και πρώιμη εξερεύνηση της σταδιοδρομίας τους. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε εταιρίες και επιχειρήσεις να απευθυνθούν και να αναζητήσουν το κατάλληλο προσωπικό, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τους στόχους τους.

Η αναζήτηση εκ μέρους των εταιριών γίνεται μέσα από μία τεράστια δεξαμενή νέων ανθρώπων, με επιστημονική εξειδίκευση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Από το πρώτο κιόλας έτος στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές/τριες εισάγονται σε ένα δίκτυο εργοδοτών, ανοίγοντας πόρτες σε ένα πλούτο ευκαιριών πρακτικής άσκησης και απασχόλησης. Μέσω της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι/ες βρίσκουν για ποιους κλάδους υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Μπορούν να βρουν συγκεκριμένες αγγελίες για πρακτική άσκηση και ευκαιρίες εργασίας από εταιρίες που ενδιαφέρονται για φοιτητές/τριες από το πανεπιστήμιό τους. Οι ενδιαφερόμενοι/ες προχωρούν σε αίτηση και από εκείνη τη στιγμή η επαγγελματική τους σταδιοδρομία μόλις ξεκίνησε.

Οι εταιρίες μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να γνωστοποιήσουν τις θέσεις, τα κριτήρια και τα προσόντα που αναζητούν από τους ενδιαφερόμενους. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της διαδικασίας εδράζεται στο γεγονός ότι απευθύνονται άμεσα και εξ’αρχής σε ένα εξειδικευμένο κοινό, αλλά και πως σε σύντομο χρόνο έχουν τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων.

«Αλλάζουμε την εμπειρία των φοιτητών στο πανεπιστήμιο!» Δηλώνει ο Νίκος Σκλαβούνος, Founder και CEO του UniStudents. «Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να διαχειριστούν το ακαδημαϊκό τους ταξίδι και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον τους».

Ενδεικτικό της χρησιμότητας σε πρακτικό επίπεδο της εφαρμογής, είναι το γεγονός ότι η βάση χρηστών της, σε μόλις 2,5 χρόνια, έχει αυξηθεί από 8.000 σε 170.000 ενεργούς χρήστες, ενώ η εφαρμογή σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις του Play Store και App Store!

Αυτή τη στιγμή το UniStudents υποστηρίζει και τα 23 δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, ενώ στα άμεσα σχέδιά της είναι η επέκταση στο εξωτερικό και η ενσωμάτωση νέων λειτουργιών γύρω από την προετοιμασία του φοιτητή για την εισαγωγή του στην αγορά εργασίας.

Να σημειωθεί ότι το UniStudents εξασφάλισε πρόσφατα τη πρώτη του χρηματοδότηση από το Genesis Venture και το EFA GROUP, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους 135.000€.