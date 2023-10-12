search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 02:12
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2023 13:28

H ΕΚΟ δίπλα στους καταναλωτές και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με έκπτωση 5% και 12 άτοκες δόσεις

12.10.2023 13:28
eko_new

Η ΕΚΟ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές και στη θέρμανση!

Έτσι, τους δίνει τη δυνατότητα να προμηθευτούν και φέτος, πετρέλαιο θέρμανσης με έκπτωση 5% και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών1, από τις 13 Οκτωβρίου έως και τις 17 Νοεμβρίου 2023. Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα όλα τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης EKO Smile κερδίζουν πόντους, όπως επίσης και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα μεγάλο διαγωνισμό για 100 δώρα υψηλής αξίας, με κάθε αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στην αποκλειστική γραμμή για το πετρέλαιο θέρμανσης 18198 ή στο 210-7725555 (για Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)ή να απευθυνθούν σε ένα από τα επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ σε όλη την επικράτεια, και να ενημερωθούν για την τρέχουσα τιμή ανά λίτρο και για την έκπτωση 5%. Στη συνέχεια, μπορούν να θέσουν την παραγγελία τους με χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας εκδόσεως Ελληνικών τραπεζών, και θα λάβουν αυτόματα την έκπτωση.

Η διευθύντρια Marketing Εγχώριας Εμπορίας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, κυρία Χριστίνα Μηλιαράκη, αναφέρει σχετικά: «Με μεγάλη μας χαρά και φέτος για 3η διαδοχική χρονιά, στεκόμαστε δίπλα στα νοικοκυριά προσφέροντας με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, έκπτωση 5% αλλά και μια σειρά από μεγάλες προωθητικές ενέργειες μέσω του προγράμματος επιβράβευσης EKO Smile.  Η ΕΚΟ παραμένει κοντά στους πελάτες της εξασφαλίζοντας όχι μόνο την σωστή ποσότητα και ποιότητα κατά την παράδοση πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και την καλύτερη δυνατή τιμή».

Μάθετε περισσότερα στο www.ekosmile.gr.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
robbie williams
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Υπερήφανος για το ντεμπούτο της κόρης του Τέντι στην υποκριτική

ukraine_rebuilding
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για διαπραγματεύσεις

tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Ιράν απειλεί με μποϊκοτάζ την κλήρωση λόγω άρνησης χορήγησης βίζας

KAKOKAIRIA2511
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η κακοκαιρία Adel: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα, σφοδρή χαλαζόπτωση στον Πειραιά

airbusa320
ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα αναβάθμιση λογισμικού σε 6.000 αεροπλάνα A320 – Καθηλώνονται αεροσκάφη μετά τον συναγερμό για τα Airbus

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kiberly-new
LIFESTYLE

Η εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στo Madwalk 2025 (Videos/Photos)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

vefa topontiki
LIFESTYLE

Νέοι ιδιοκτήτες για τη βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική – Έδωσαν 2,2 εκατ. ευρώ (Video)

laser_weapons_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Τι είναι το ελληνικής κατασκευής αντιπυραυλικό σύστημα λέιζερ με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα»

wild-boar_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έπος: Αγριογούρουνο κάνει βόλτα στο... Περιστέρι (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 02:12
robbie williams
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Υπερήφανος για το ντεμπούτο της κόρης του Τέντι στην υποκριτική

ukraine_rebuilding
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για διαπραγματεύσεις

tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Ιράν απειλεί με μποϊκοτάζ την κλήρωση λόγω άρνησης χορήγησης βίζας

1 / 3