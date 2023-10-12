H ΕΚΟ δίπλα στους καταναλωτές και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με έκπτωση 5% και 12 άτοκες δόσεις

Η ΕΚΟ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές και στη θέρμανση!

Έτσι, τους δίνει τη δυνατότητα να προμηθευτούν και φέτος, πετρέλαιο θέρμανσης με έκπτωση 5% και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών1, από τις 13 Οκτωβρίου έως και τις 17 Νοεμβρίου 2023. Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα όλα τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης EKO Smile κερδίζουν πόντους, όπως επίσης και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα μεγάλο διαγωνισμό για 100 δώρα υψηλής αξίας, με κάθε αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στην αποκλειστική γραμμή για το πετρέλαιο θέρμανσης 18198 ή στο 210-7725555 (για Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)ή να απευθυνθούν σε ένα από τα επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ σε όλη την επικράτεια, και να ενημερωθούν για την τρέχουσα τιμή ανά λίτρο και για την έκπτωση 5%. Στη συνέχεια, μπορούν να θέσουν την παραγγελία τους με χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας εκδόσεως Ελληνικών τραπεζών, και θα λάβουν αυτόματα την έκπτωση.

Η διευθύντρια Marketing Εγχώριας Εμπορίας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, κυρία Χριστίνα Μηλιαράκη, αναφέρει σχετικά: «Με μεγάλη μας χαρά και φέτος για 3η διαδοχική χρονιά, στεκόμαστε δίπλα στα νοικοκυριά προσφέροντας με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, έκπτωση 5% αλλά και μια σειρά από μεγάλες προωθητικές ενέργειες μέσω του προγράμματος επιβράβευσης EKO Smile. Η ΕΚΟ παραμένει κοντά στους πελάτες της εξασφαλίζοντας όχι μόνο την σωστή ποσότητα και ποιότητα κατά την παράδοση πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και την καλύτερη δυνατή τιμή».

Μάθετε περισσότερα στο www.ekosmile.gr.