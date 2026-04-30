Γ. Λαμπρινός (GEP): Η βιώσιμη απόδοση και ο ανθρωποκεντρικός μετασχηματισμός στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας επιχειρήσεων

Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ανθρώπινο παράγοντα, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum XI, με θέμα «The Future of Work: Redefining the Human-Centric Workplace».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GEP, Γιώργος Λαμπρινός, ανέδειξε τον μετασχηματιστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη εργαλείο, αλλά για μια δομική αλλαγή που επηρεάζει συνολικά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των οργανισμών. Όπως σημείωσε, η επόμενη ημέρα για τις επιχειρήσεις δεν εξαρτάται μόνο από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά από την ικανότητά τους να επανασχεδιάσουν τις δομές και τις διαδικασίες τους με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Κεντρικό στοιχείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμης απόδοσης και μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν σε πρωτοβουλίες ευεξίας (wellbeing), χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες δυσλειτουργίες που εντοπίζονται στην καθημερινή λειτουργία τους. Όπως τόνισε, τέτοιες προσεγγίσεις είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, εάν δεν συνοδεύονται από ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οργανωτική κουλτούρα και στον τρόπο εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη μετρησιμότητα του ανθρωποκεντρικού μοντέλου διοίκησης. Ο κ. Λαμπρινός υπογράμμισε ότι ο ανθρωποκεντρισμός δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια ή εργαλείο εταιρικής εικόνας, αλλά συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης. Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων, ο περιορισμός του απουσιασμού και η ενίσχυση της διακράτησης ταλέντων, όπως ανέφερε, αποτελούν σαφείς και μετρήσιμους δείκτες επιχειρηματικής επιτυχίας, με άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των οργανισμών.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, ο επικεφαλής της GEP επεσήμανε ότι το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις δεν είναι να «εξανθρωπίσουν» την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά να διασφαλίσουν ότι οι ίδιες παραμένουν ανθρωποκεντρικές. Η ευελιξία, όπως σημείωσε, δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μια απλή εταιρική πολιτική, αλλά ως στρατηγικό εργαλείο που ενισχύει την προσαρμοστικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, καθώς και η Ελένη Ακτύπη, Managing Director της WeLead. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Γιάννης Φώσκολος.

Η παρέμβαση της GEP εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική τοποθέτηση γύρω από το μέλλον της εργασίας και τον ρόλο της υγείας και ασφάλειας ως βασικού πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων που ενισχύουν την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία στους χώρους εργασίας.

Σήμερα, η GEP υποστηρίζει περισσότερους από 250.000 εργαζομένους σε πάνω από 3.500 οργανισμούς και 13.000 εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της βιώσιμης επιχειρησιακής λειτουργίας σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

