Νέο τελεσίγραφο του Ισραήλ στους κατοίκους της Γάζας: «Μετακινηθείτε “με ασφάλεια” μέχρι τις 16:00»

Αν και η διορία που είχε δώσει αρχικά ο στρατός του Ισραήλ στους Παλαιστινίους πολίτες για να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχει εκπνεύσει, ο στρατός του Ισραήλ προέτρεψε ξανά πριν από λίγη ώρα με μήνυμά του στα αραβικά τους αμάχους στην περιοχή να μετακινηθούν προς τον νότο από τις 10:00 ως τις 16:00.

«Εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, πηγαίνετε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν φροντίσει τον εαυτό τους και καλύπτονται από χτυπήματα στην περιοχή» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, προτρέποντας τους αμάχους να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους διαδρόμους εκκένωσης για να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας.

BREAKING: The Wall Street Journal reports Egypt and the US are nearing a deal to allow foreigners to leave Gaza through Egypt