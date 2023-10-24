«Δεν μπορεί η απερχόμενη δημοτική αρχή να δημιουργεί τετελεσμένα σε μία βασική προγραμματική εξαγγελία που πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες» δήλωσε ο Χάρης Δούκας, στέλνοντας μήνυμα προς προς την απερχόμενη αρχή. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τη νίκη του στο Δήμο Αθήνας, που ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος, στέλνει μήνυμα στον κ. Μπακογιάννη με αφορμή τη διαφωνία τους για το «πλάνο» κυκλοφορίας στη Βασιλίσσης Όλγας

Ο Χάρης Δούκας με δήλωσή του λέει «όχι» στη δημιουργία τετελεσμένων, θυμίζει ότι η παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία ήταν μία από τις βασικές εξαγγελίες του προγράμματός του – το οποίο εγκρίθηκε πριν από μόλις εννέα ημέρες από τους πολίτες της Αθήνας- και διευκρινίζει ότι θέση του είναι η δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας στην οδό. «Δεν απεμπολούμε το όραμα μας για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Αθήνα και την ενοποίηση των δημόσιων και πράσινων χώρων’, τονίζει ο κ. Δούκας καλώντας τον Κώστα Μπακογιάννη να μην λάβει στο …παραπέντε πρωτοβουλίες «απέναντι» στις προτεραιότητες του νικητή των εκλογών.

«Δεν μπορεί η απερχόμενη δημοτική αρχή να δημιουργεί τετελεσμένα σε μία βασική προγραμματική εξαγγελία που πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ειδικά σε μία περίοδο μετάβασης που προσπαθούμε σε αυτοδιοικητικό επίπεδο να δημιουργήσουμε συνθήκες συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για τη δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας στη Βασιλίσσης Όλγας, χωρίς σε καμία περίπτωση να απεμπολούμε το όραμα μας για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Αθήνα και την ενοποίηση των δημόσιων και πράσινων χώρων», εξηγεί στη δήλωσή του ο Χάρης Δούκας και καταλήγει:

«Θέλουμε να τονίσουμε ότι το κλείσιμο της Βασιλίσσης Όλγας εδώ και 3 χρόνια χώρισε το κέντρο της Αθήνας στα δύο, έχει προκαλέσει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, δεν απομάκρυνε τα αυτοκίνητα από το κέντρο, αύξησε την ατμοσφαιρική ρύπανση και συνεχίζει να ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς. Στόχος μας είναι να μειώσουμε την κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην πόλη, λαμβάνοντας σε κάθε χρονική στιγμή υπόψη τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Καλώ την απερχόμενη δημοτική αρχή να σεβαστεί τη βούληση του λαού της Αθήνας και να μην προχωρήσει σε ενέργειες που δημιουργούν τετελεσμένα».

