6th AIF – Σκυλακάκης: «H Ελλάδα θα παίξει κομβικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση στην ΕΕ»

«Η επιτάχυνση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και ενισχύει τον ανταγωνισμό, προς όφελος των καταναλωτών και της Ελληνικής οικονομίας». Αυτό ήταν το θέμα του πάνελ, στο πλαίσιο του 6th Athens Investment Forum, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής και συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και η Vertical Solutions.

Ομιλίες έκαναν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι κκ Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ, Maria Rita Galli, CEO, ΔΕΣΦΑ, Γιώργος Σάτλας, Executive Officer & Μember of Management Board, ICGB AD, Γιώργος Κοπανάκης, Technical Director, GASTRADE, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Chairman of the Board of Directors, BLUE SEA POWER ENERGY, Δημήτρης Διακόπουλος, Ιδρυτής Εταίρος, FDMA LAW.

Ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ερχόμενος από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για τη δημιουργία ενός ενιαίου τιμολογίου, τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων, την αντιμετώπιση του φαινομένου των ρευματοκλοπών, την αντιμετώπιση του ζητήματος των στρατηγικών κακοπληρωτών και τη μακροχρόνια στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναφέρθηκε στην εθνική στρατηγική ανάπτυξη των αιολικών, αλλά και την πρόκληση της δημιουργίας νέου ενεργειακού χώρου. Η χώρα πρέπει να πάρει στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά το φυσικό αέριο, ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης και επεσήμανε ότι η Ελλάδα θα παίξει κομβικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση στην ΕΕ, με σημαντικές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δήλωσε ο Υπουργός ΠΕΝ, και πρόσθεσε ότι η αύξηση της ταχύτητας της μετάβασης μας δίνει περισσότερους πόντους στις διεθνείς μας διαπραγματεύσεις, όπως είπε. Όσον αφορά την προώθηση των RES PPA, τόνισε ότι βούληση της ηγεσίας είναι η δημιουργία επιπλέον ενεργειακού χώρου.

Στα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας αναφέρθηκε η κα Αλεξάνδρα Σδούκου, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Προσπαθούμε με κοινή λογική να βρούμε το κατάλληλο μίγμα ισορροπίας για τη χρυσή τομή. “Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων” σημείωσε, ενώ επεσήμανε τη βούληση για αποτελεσματική αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης, που φτάνουν σε κόστος έως και 500 εκατομμύρια, μέσω της δημιουργίας έργων ΑΠΕ.

Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αναφέρθηκε ο κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ, καθώς πλέον ο Διαχειριστής έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης του συνόλου του υψηλής στρατηγικής και ενεργειακής σημασίας έργου. Η στρατηγική είναι να μετατραπεί από χώρα εισαγωγέας, σε χώρα εξαγωγέας ενέργειας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτούνται νέα έργα με τις γειτονικές χώρες, τα οποία προωθεί βάσει του σχεδιασμού του ο ΑΔΜΗΕ.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ, επεσήμανε ότι χάρη στη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, ο καταναλωτής επωφελήθηκε κατά 700 εκατ.€, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα εξοικονόμησε περί τα 2,2 δισ.€ Όπως έκανε γνωστό ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ενώ έκανε γνωστό ότι μέχρι το 2025, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί με τηλεμέτρηση παραπάνω από το 55% την καταναλούμενη ενέργεια στη χώρα.

Το πιο σημαντικό είναι η εσωτερική κατανάλωση και η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωσε με τη σειρά της η κα Maria Rita Galli, CEO, ΔΕΣΦΑ, καθώς όπως είπε η Ελλάδα μετατρέπεται σε μία χώρα – transit στον τομέα της ενέργειας. Όπως εκτίμησε, η τάση αυτή θα αυξηθεί με τις επιπλέον διασυνδέσεις καθώς επίσης και με την υλοποίηση επιπλέον έργων. Μάλιστα, εκτίμησε ότι η εξαγώγιμη ενέργεια από φυσικό αέριο θα αυξηθεί τέσσερις φορές περισσότερο μέχρι το 2025, σε σχέση με τις ποσότητες που εξήγαγε η χώρα μας πριν την κρίση. Έκανε λόγο για τεράστια οφέλη για την ελληνική οικονομία, ενώ επεσήμανε ότι οι υποδομές του φυσικού αερίου καθιστούν πλέον την Ελλάδα ιδιαίτερα ελκυστική σε επενδύσεις. Το ενεργειακό μίγμα του μέλλοντος πρέπει να στηρίζεται σε πολλές πηγές ενέργειας, και το φυσικό αέριο θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο για την εισαγωγή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το LNG στην Αλεξανδρούπολη και αυτό της Θράκης στο μέλλον, θα ενισχύσουν την ενεργειακή ρευστότητα και θα εξυπηρετήσουν στη δημιουργία ενός κόμβου φυσικού αερίου στην περιοχή ανέφερε ο κ. Γιώργος Κοπανάκης, Technical Director, GASTRADE. Έκανε λόγο για ένα έργο εθνικής σημασίας και τόνισε την υποστήριξη της πολιτείας για την ολοκλήρωση του FSRU. Όσον αφορά την επένδυση στη Θράκη, τόνισε ότι χαίρει της υποστήριξης της πολιτείας, ενώ στόχος της δεύτερης υποδομής είναι η μεταφορά του αερίου βορειότερα. Για να γίνει αυτό το έργο απαιτούνται σημαντικές υποδομές.

Ο ICGB είναι ο διασυνδετήριος κρίκος που επιτρέπει το αέριο να κινείται από Νότο προς Βορά, ανέφερε ο κ. Γιώργος Σάτλας, Executive Officer & Μember of Management Board, ICGB AD ενώ επεσήμανε την αύξηση της ζήτησης που παρατηρείται όσον αφορά το φυσικό αέριο.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Chairman of the Board of Directors, BLUE SEA POWER ENERGY, ανέφερε ότι η εταιρεία του είναι αρκετά πιο φθηνή από το πετρέλαιο και το μαζούτ, είναι πιο καθαρή, και ουσιαστικά, όπως είπε, οδεύουμε στην ενεργειακή μετάβαση, με τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα για τη χρήση βιομεθανίου και υδρογόνου, όπως είπε.

Ο κ. Δημήτρης Διακόπουλος, Ιδρυτής Εταίρος, FDMA LAW, τόνισε την αύξηση της διείσδυση της ενέργειας από ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, επισημαίνοντας τις υψηλές προοπτικές που υπάρχουν σε περαιτέρω ενίσχυσή τους. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, τόνισε ο κ. Διακόπουλος, ως προς τα νομοσχέδια που εισάγονται για την ενεργειακή μετάβαση.

Στην ενότητα “In dialogue with”, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, που πρόκειται να υλοποιηθούν και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν είτε από το νέο ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς πόρους, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε η μεταφορά τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου, όπως είπε, να αποφύγουμε τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται. Θα νομοθετήσουμε και ήδη θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για τα αντιπλημμυρικά και τα σιδηροδρομικά έργα, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για έργα ύψους 600 εκατ.€. Ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, θα δοθεί το ίδιο βάρος σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η κα Βασιλική Σταματοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ανάπτυξης, IGI POSEIDON, αναφέρθηκε στο έργο του EastMed, το οποίο αποτελεί έργο κλειδί, όπως εξήγησε, όχι μόνο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μπορούμε να εξασφαλίζουμε μία ασφαλή και συνεχή ροή ενέργειας προς όλες τις χώρες ενδιαφέροντος (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ), τόνισε, προσθέτοντας ότι το έργο προωθεί και τη συνεργασία των περιφερειακών χωρών. Σύμφωνα με την κα Σταματοπούλου, από τα τέλη του 2026 είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε την Κύπρο και έως το τέλος του 2027 πρόκειται να γίνει η διασύνδεση με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μία τέτοιου είδους υποδομή θα αυξήσει τις δυνατότητές μας όσον αφορά την εκμετάλλευση των δικών μας ενεργειακών πόρων.

Τις συζητήσεις συντόνισαν οι Δημοσιογράφοι Παναγιώτης Μπουσμπουρέλης και Γεώργιος Δημητρομανωλάκης.