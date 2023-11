Ούτε σταματημό, ούτε έλεος έχουν οι βομβαρδισμοί του Ισραηλινού στρατού σε συνοικίες της Γάζας, με θύματα χιλιάδες αμάχους.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την πυκνοκατοικημένη συνοικία Τζαμπάλια, η οποία κυριολεκτικά θυμίζει κρανίου τόπο.

People trying their bests beside the civil defence to pull out the people from under the building the people who are still alive or even their bodies pic.twitter.com/3TFAG6KDjK — Motaz Azaiza (Press) (@motazazaizagaza) October 31, 2023

Παντού, ισοπεδωμένα διαλυμένα κτίρια και ερείπια. Ενήλικες και παιδιά, σε κατάσταση σοκ, σκάβουν για να βρουν τους νεκρούς συγγενείς και φίλους τους.

Palestinian civil defence teams & volunteers in Jabalya refugee camp have not given up on the search for survivors | via @stairwayto3dom pic.twitter.com/1jESy1TpV7 — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 31, 2023

Τα βίντεο που αναρτώνται στα social media είναι σοκαριστικά. Τα σωστικά συνεργεία και αρκετοί κάτοικοι συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στην γειτονιά που ισοπεδώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

The only terrorists are the israelis — 400 Palestinians slaughtered in Jabalya; I repeat, the only terrorists are israelis | via @Voice_of_yemen pic.twitter.com/TDBbqSDots — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 31, 2023

Διεθνή και αμερικανικά ΜΜΕ και γνωστοί δημοσιογράφοι επίσης περιγράφουν με μελανά χρώματα την επίθεση του Ισραήλ.

US made bombs, dropped by Israel , while the entire world watched , destroyed an entire refugee settlement of #Jabalya camp in Gaza today. pic.twitter.com/9atdbqhZ43 October 31, 2023

«Είναι απλώς τόσο τρομακτικό, τόσο απίστευτο, τόσο ασύλληπτο που κάθε ένας Παλαιστίνιος, κάθε άνθρωπος με ένα ψήγμα ανθρωπιάς συνταράσσεται ως τα βάθη του», είπε μιλώντας στη εκπομπή της Κριστιάν Αμανπούρ στο CNN ο παλαίμαχος Παλαιστίνιος πολιτικός Χανάν Ασράουι.

“It is just so horrific, so unbelievable, so unconscionable that every single Palestinian and… person with just an iota of humanity is shaken to their core.” Veteran Palestinian politician @DrHananAshrawi reacts to the strike at Jabalya refugee camp & the ongoing bombing of Gaza pic.twitter.com/0HpocP7yVg — Christiane Amanpour (@amanpour) October 31, 2023

Τέλος, ο Παλαιστίνιος πρέσβης στη Βρετανία έκανε λόγο για εγκλήματα του Ισραήλ κατά της ανθρωπότητας.

‘What Israel did is a war against humanity.’



Palestinian ambassador to the UK Dr Husam Zomlot, responds to the bombing of the Jabalya refugee camp in Gaza. pic.twitter.com/954Dxqifcr — LBC (@LBC) October 31, 2023

