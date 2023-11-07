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07.11.2023 07:00

Ταμίλα Κουλίεβα: «Την πρώτη φορά στην Επίδαυρο έπαθα σοκ» – Τι είπε για την «ανατρεπτική» συνεργασία της με τον ΛΕΞ (Video)

07.11.2023 07:00
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Η Ταμίλα Κουλίεβα μίλησε για το άγχος της σκηνοθεσίας, την παράσταση «Ο Σεργκέι είναι και πολύ βλάκας», τον ρόλο της «Υβόννης» στους «Παγιδευμένους», αλλά και την πρώτη της εμπειρία από την Επίδαυρο, η οποία όπως είπε «ήταν ένα σοκ», λόγω του «θερμού» χειροκροτήματος που της επεφύλαξε το κοινό.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο «Alex’s Stories» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Πηγαδά και δεν έκρυψε τις δυσκολίες που έχει περάσει, ενώ μίλησε για το πότε ήρθε η αναγνωρισιμότητα στη ζωή της.

Ο δύσκολος συνδυασμός θεάτρου και τηλεόρασης, η συνύπαρξη με τον Γρηγόρη Βαλτινό στην παράσταση «Da», αλλά και η «ανατρεπτική» συνεργασία με τον ΛΕΞ.

Τέλος, μίλησε για τη ζωή και τις σπουδές στη Σοβιετική Ένωση, τον ρόλο της γυναίκας εκεί, αλλά και τις διαφορές που αντιμετώπισε όταν ήρθε στην Ελλάδα.

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