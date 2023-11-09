Βασ. Όλγας: H τελευταία – λάθος – πεζοδρόμηση της Αθήνας (Photos)

Oι πεζοδρομήσεις στην Αθήνα έχουν τη δική τους… ιστορία. Αντεγκλήσεις, προχειρότητες, αυθαιρεσίες, έλλειψη σχεδιασμού. Η Βασ. Ολγας δεν θα μπορούσε να ξεφύγει απο τον κανόνα.

Για την πεζοδρόμηση του συγκεκριμένου δρόμου έγινε λόγος για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Τότε η Μελίνα Μερκούρη και ο Αντώνης Τρίτσης – ως υπουργοί Πολιτισμού και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος – είχαν αναγγείλει ενα μεγαλόπνοο σχέδιο για την ενοποίηση του Ολυμπιείου με το Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο.

Το έργο επανήλθε στον σχεδιασμό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Φημολογούνταν ότι κόπηκε από τον Ζάκ Ρογκ, τότε πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο Ρογκ ζήτησε να σταματήσει η πεζοδρόμηση της Β. Όλγας προκειμένου να υπάρχει έξοδος διαφυγής από το Ζάππειο, στην περίπτωση που γινόταν κάποια τρομοκρατική επίθεση».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελείωσαν, το έργο ξεχάστηκε και σχεδόν δέκα χρόνια μετά, η πεζοδρόμηση επανήλθε.

Η μελέτη της πεζοδρόμησης επικαιροποιήθηκε μεταξύ 2011-2014 για λογαριασμό του τότε οργανισμού Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων από το αρχιτεκτονικό γραφείο του Γιώργου Προβελέγγιου και της Νιόβης Προβελεγγίου.

Τα σχέδια όμως για την υλοποίηση του έργου και πάλι ναυάγησαν, καθώς ο οργανισμός αυτός καταργήθηκε με μνημονιακό νόμο και έτσι η Β. Ολγας παρέμεινε αυτοκινητόδρομος μέχρι την εκλογή Μπακογιάννη.

Οι πεζοδρομήσεις στην Αθήνα

«Οι πεζοδρομήσεις δεν είναι απλή υπόθεση στην λειτουργία μιας πόλης. Πρόκειται στην ουσία για ένα bypass στις αρτηρίες της. Απαιτείται αναλυτική μελέτη και σχεδιασμός» λένε οι ειδικοί.

Η έννοια του πεζοδρόμου εισήχθη σχετικά πρόσφατα στην ελληνική πολεοδομική νομοθεσία.

Αναφέρεται αόριστα στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) του 1973 ως συμπληρωματική διάταξη και αργότερα στο ΓΟΚ του 1985 ως δρόμος που προορίζεται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών.

Ηταν η πρώτη θεσμική αμυντική πολεοδομική κίνηση στην άπληστηεισβολή του αυτοκινήτου στον ιστό των πόλεων.

Οι πεζοδρομήσεις κεντρικων αρτηριών της Αθήνας δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση. «Δεν υπήρχε ένας φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης. Οι αντιδράσεις, δε, εμπόρων, συγκοινωνιολόγων κλπ φρέναρε το έργο και το καθυστερούσε» αναφέρουν οι ειδικοι.

Η περιπέτεια της Ερμού

Τι κι αν αποτελεί τον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας, ενδεχομένως και έναν από τους πιο πολυσύχναστους της Ευρώπης; Το σχέδιο και η υλοποίηση της πεζοδρόμησης της Ερμού δεν ήταν από τα πιο εύκολα εγχειρήματα.

Οι συζητήσεις για να γίνει πεζόδρομος ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’80 ενώ η τελική απόφαση πάρθηκε αρκετά χρόνια αργότερα. Τα έργα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1995 και τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στην εκπνοή του 1997.

Όταν λοιπόν το 1995 ξεκινούν επίσημα οι διαδικασίες πεζοδρόμησής της, οι αντιδράσεις δε θα είναι λίγες.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι επί σειρά ετών ο δρόμος παρουσίαζε υποβάθμιση. Πολλοί έμποροι και καταστηματάρχες θεωρούσαν ότι αυτή θα είναι η αρχή του τέλους. Ένιωθαν ότι η ζημιά για τα μαγαζιά τους θα είναι μεγαλύτερη από το κέρδος.

Προβληματισμούς και αντιδράσεις είχε εκφράσει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Πολλοί καταστηματάρχες υποστήριζαν ότι τα έργα θα εμπόδιζαν την κυκλοφορία του αγοραστικού κοινού. Θεωρούσαν ότι οι βιτρίνες των καταστημάτων θα ήταν δυσπρόσιτες.

Για την ιστορία η Ερμου σήμερα είναι απο τους πλέον ακριβους δρόμους στην Ευρώπη.

Η Πανεπιστημίου που δεν έγινε πεζόδρομος

Κατά καιρούς – ιδιαίτερα πριν ξεσπάσει η οικονομικη κριση το 2010 – ακούγονταν σχέδια για την πεζοδρόμηση ολοκληρης της Πανεπιστημίου.

Με παράλληλη επέκταση του τραμ απο το Συνταγμα έως και την πλατεία Αιγύπτου.

Καθηγητές είχαν θέσει, μεταξυ άλλων, και κοινωνικά επίχειρήματα για τη μη υλοποιησή του σχεδίου.

Το 2011 είχε δημοσιευτεί μελέτη που κατέγραφε τις ελλείψεις σε δημόσιο χώρο των υποβαθμισμένων πυκνοδομημένων κεντρικών περιοχών της Αθήνας.

Πρότεινε τότε ένα πρόγραμμα δημιουργίας πάρκων γειτονιάς (χώρων πρασίνου και κοινωνικών υπηρεσιών) που θα λειτουργούσαν ως πυρήνες τοπικής αναζωογόνησης.

Αντιπαραβάλλοντας το πρόγραμμα εκείνο με την πρόταση της πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου, η ίδια μελέτη είχ κατακρίνει τη δεύτερη ως «έργο προκλητικό που παραβλέπει οικονομικές δυνατότητες, αγνοεί κοινωνικές ανισότητες, ανατρέπει οφθαλμοφανείς προτεραιότητες και επιδεινώνει πιθανώς τη λειτουργία της πόλης· χαρακτηρίζεται, με άλλα λόγια, έργο πολυτελές, περιττό και ενδεχομένως βλαβερό».

Η Πανεπιστημίου δεν πεζοδρομήθηκε ποτέ.

Η Βασ. Όλγας που έφερε κυκλοφοριακό κομφούζιο

Οσο για τη διαμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας όλοι συμφωνούν ότι τουλάχιστον συγκοινωνιακά δεν υπήρξε αρεκτή μελέτη. Τα κυκλοφοριακά στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε μια φοβερή επιβάρυνση όσων κινούνται οδικώς απο το Παγκράτι προς τη παραλία ή το κέντρο.

«Δεν απομάκρυνε τα αυτοκίνητα από το κέντρο, αύξησε την ατμοσφαιρική ρύπανση και συνεχίζει να ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς» λένε οι συγκοινωνιολόγοι.

Το σήριαλ προεβλεπεται να έχει και άλλα επεισόδια μετά τις αποκαλύψεις της Λίνας Μενδώνη για αρχαιολογικά ευρήματα στον δρόμο και την επιδίωξη του νεοκλεγέντα δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα να την ξανακάνει δρόμο…

