Νέα επίθεση Χάρη Δούκα σε Μενδώνη, Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας

Επίθεση στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον απερχόμενο δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για το θέμα της αποδοσης της λεωφόρου Βασιλίσσης Ολγας στα ΙΧ και στους οδηγούς εκ νέου έκανε ο νεοεκελγείς δήμαρχος Αθηναίων (αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου) Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του έκανε λόγο για πέντε παραδοξότητες εκ μέρους της κυβερνητικής πλευράς.

«Ειδικότερα αναφέρει: Παραδοξότητα 1η: Η λεωφόρος Β. Όλγας έκλεισε τον Μάιο του 2020 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπου υπάρχει επίκληση των μέτρων πρόληψης κατά του Covid-19.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή κατοίκου, ακύρωσε την ΚΥΑ (στις 9/10/2020), με το σκεπτικό ότι αυτές οι παρεμβάσεις ουδεμία σχέση έχουν με τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Κάτι απολύτως προφανές.

Όμως η Δημοτική αρχή επέμεινε και έκλεισε πάλι τον δρόμο με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, επικαλούμενη και πάλι τον Covid-19. Πρόκειται προφανώς για μια καθαρά προσχηματική απόφαση.

Παραδοξότητα 2η: Μετά την προγραμματική εξαγγελία μου για το άνοιγμα της λεωφόρου Β. Όλγας εμφανίστηκε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία ανακοίνωσε ότι στον χώρο βρέθηκαν σημαντικές αρχαιότητες και ότι δεν μπορεί να μπει ασφαλτοτάπητας.

Όμως την ίδια στιγμή τραμ, λεωφορεία κλπ συνεχίζουν να διέρχονται και η μελέτη δεν έχει αλλάξει.

Ταυτόχρονα άλλοι αρχαιολόγοι άφησαν σαφείς αιχμές για την Υπουργό Πολιτισμού, κάνοντας λόγο για εργαλειοποίηση των αρχαιοτήτων με στόχο την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων. Οι ίδιοι αρχαιολόγοι διερωτώνται πως η Υπουργός εκφέρει άποψη για τα αρχαιολογικά ευρήματα και την ανάδειξή τους, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι ανασκαφές.

Παραδοξότητα 3η:Τον Φεβρουάριο του 2023 —δηλαδή 2,5 χρόνια αφότου έκλεισε η Β. Όλγας— η Δημοτική Αρχή παρουσίασε την επικαιροποιημένη μελέτη για τον Μεγάλο Περίπατο, με αναφορά στην ύπαρξη αρχαιoτήτων και την πρόταση για πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας που περιλαμβάνει και λωρίδα ήπιας κυκλοφορίας.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παραδέχθηκε ότι γνώριζε εδώ και αρκετό καιρό την ύπαρξη αρχαίων μνημείων στη Β. Όλγας, αφού ο αρχαιολογικός ορίζοντας είναι πάρα πολύ ψηλά. Παρόλα αυτά δεν προχώρησε καμία έρευνα όλο το διάστημα, κατά το οποίο η οδός παρέμενε κλειστή.

Παραδοξότητα 4η:Σε πλήρη αντίθεση με τις δικές της δηλώσεις για ύπαρξη σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, η Υπουργός Πολιτισμού κάλεσε —στην ίδια μάλιστα συνέντευξη— δημοσίως τον κ. Μπακογιάννη να συνεχίσει το έργο της πεζοδρόμησης της Β. Όλγας, ενώ αντιτάχθηκε στην πρότασή μας.

Προκύπτουν, λοιπόν, τα ερωτήματα: Πώς θα συνεχισθεί αυτό το έργο, όταν κατά την ίδια την Υπουργό, πρέπει να γίνουν ανασκαφές για σημαντικές αρχαιότητες και πώς ο διευθύνων σύμβουλος της «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», επιμένει ότι «το έργο της ανάπλασης της Β. Όλγας θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2024»;

Παραδοξότητα 5η:Το όραμα της Μελίνας Μερκούρη και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χωρών δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιχειρείται να υλοποιηθεί. Γιατί αυτή η οραματική πρόταση είχε ως βασικά στοιχεία την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Αμαλίας και τη διεξοδική διαβούλευση με τους κατοίκους σε κάθε βήμα για την υλοποίηση του έργου.

Θα έπρεπε, λοιπόν, η απερχόμενη δημοτική αρχή να προχωρήσει σε μελέτες «ωρίμανσης» στην κοινωνία και την κοινή γνώμη των δύσκολων πολεοδομικών παρεμβάσεων, προκειμένου να εξευρεθούν διαδρομές ενοποιημένης πορείας πεζών από το Καλλιμάρμαρο ως την ακαδημία Πλάτωνος.

Αντί αυτού προχώρησε, χωρίς τη παραμικρή διαβούλευση, σε μία εργολαβία πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Υποδομών. Πρόκειται δηλαδή για χρήματα που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Συμπέρασμα: Όλοι αντιλαμβάνονται τις μεθοδεύσεις και τα προσκόμματα που επιχειρείται να τεθούν, καθώς και τον πραγματικό λόγο που εξυπηρετούν. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες όμως στις 15/10 αποφάσισαν διαφορετικά. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας.

Οι μονομερείς ενέργειες πρέπει να σταματήσουν. Τις απέρριψαν οι πολίτες της Αθήνας».

