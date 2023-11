Σκηνές …ροκ σε συναυλία: Συγκρότημα πλακώθηκε στο ξύλο πάνω στη σκηνή – Ο κιθαρίστας έδιωξε τον τραγουδιστή (Video)

Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια θεατών που είχαν πληρώσει εισιτήριο για να απολαύσουν συναυλία όμως τα μέλη του συγκροτήματος αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους… επί σκηνής!

Θερμόαιμα αποδείχθηκαν τα μέλη του ροκ συγκροτήματος «The Brian Jonestown Massacre» που τσακώθηκαν πάνω στην σκηνή, σε συναυλία τους στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

The Brian Jonestown Massacre show in Melbourne descended into an onstage brawl last night. The band have cancelled the remaining tour dates.



