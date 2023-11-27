Το UEFA Champions League έρχεται το διήμερο 28-29/11 με όλους τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, να μεταδίδονται ζωντανά από την COSMOTE TV.

Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων με πλούσιο ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές αφιερωμένες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Την Τρίτη 28/11 τα φώτα θα είναι στραμμένα στον 6ο και πιο αμφίρροπο όμιλο της διοργάνωσης. Εκεί, η πρωτοπόρος Ντόρτμουντ θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσει τη Μίλαν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD), ενώ η δεύτερη του ομίλου, Παρί Σεν Ζερμέν, θα υποδεχθεί στο Παρίσι τη Νιούκαστλ (22.00, COSMOTE SPORT 2HD), η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση.

Την ίδια μέρα, η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Λειψία (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & COSMOTE SPORT 4K) και η Μπαρτσελόνα την Πόρτο (22.00, COSMOTE SPORT 7HD).

Την Τετάρτη 29/11 ξεχωρίζει η «μάχη» ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 2HD). Η «βασίλισσα» έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης, χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να «κλειδώσει» και την πρώτη θέση του ομίλου. Έντονο ενδιαφέρουν παρουσιάζει και το ματς ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD), με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών και τις δύο μέρες της αγωνιστικής δράσης πριν και μετά τη λήξη των ματς (18.30 & 00.00, COSMOTE SPORT 1HD) με πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλους τους αγώνες του διημέρου, στο COSMOTE SPORT 1HD (19.45-22.00, με τον Τόλη Χριστοφοράκη & 22.00-00.00, με τον Μιχάλη Τσόχο).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων του διημέρου 28-29/11:

Τρίτη 28/11

Αγώνας Ώρα Κανάλι Όμιλος Λάτσιο-Σέλτικ 19.45 COSMOTE SPORT 2HD 5ος Σαχτάρ Ντόνετσκ-Αντβέρπ COSMOTE SPORT 3HD 8ος Παρί Σεν Ζερμέν-Νιούκαστλ 22.00 COSMOTE SPORT 2HD 6ος Μίλαν-Ντόρτμουντ COSMOTE SPORT 3HD 6ος Μάντσεστερ Σίτι-Λειψία COSMOTE SPORT 5HD & COSMOTE SPORT 4K 7ος Μπαρτσελόνα-Πόρτο COSMOTE SPORT 7HD 8ος Φέγενορντ-Ατλέτικο Μαδρίτης COSMOTE SPORT 8HD 5ος Γιουνγκ Μπόις-Ερυθρός Αστέρας COSMOTE SPORT 9HD 7ος

Τετάρτη 29/11

Αγώνας Ώρα Κανάλι Όμιλος Γαλατάσαραϊ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19.45 COSMOTE SPORT 3HD 1ος Σεβίλη-PSV Αϊντχόφεν COSMOTE SPORT 5HD 2ος Ρεάλ Μαδρίτης-Νάπολι 22.00 COSMOTE SPORT 2HD 3ος Μπενφίκα-Ίντερ COSMOTE SPORT 3HD 4ος Μπάγερν Μονάχου-Κοπεγχάγη COSMOTE SPORT 5HD 1ος Άρσεναλ-Λανς COSMOTE SPORT 7HD & COSMOTE SPORT 4K 2ος Μπράγκα-Ουνιόν Βερολίνου COSMOTE SPORT 8HD 3ος Ρεάλ Σοσιεδάδ-Σάλτσμπουργκ COSMOTE SPORT 9HD 4ος