27.11.2023 16:56

COSMOTE TV: Διήμερο UEFA Champions League με τα ντέρμπι Ντόρτμουντ-Μίλαν, Ρεάλ Μαδρίτης-Νάπολι και 14 ακόμα ματς

27.11.2023 16:56
cosmote

Το UEFA Champions League έρχεται το διήμερο 28-29/11 με όλους τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, να μεταδίδονται ζωντανά από την COSMOTE TV.

Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων με πλούσιο ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές αφιερωμένες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Την Τρίτη 28/11 τα φώτα θα είναι στραμμένα στον 6ο και πιο αμφίρροπο όμιλο της διοργάνωσης. Εκεί, η πρωτοπόρος Ντόρτμουντ θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσει τη Μίλαν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD), ενώ η δεύτερη του ομίλου, Παρί Σεν Ζερμέν, θα υποδεχθεί στο Παρίσι τη Νιούκαστλ (22.00, COSMOTE SPORT 2HD), η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση.

Την ίδια μέρα, η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Λειψία (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & COSMOTE SPORT 4K) και η Μπαρτσελόνα την Πόρτο (22.00, COSMOTE SPORT 7HD).  

Την Τετάρτη 29/11 ξεχωρίζει η «μάχη» ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 2HD). Η «βασίλισσα» έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης, χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να «κλειδώσει» και την πρώτη θέση του ομίλου. Έντονο ενδιαφέρουν παρουσιάζει και το ματς ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD), με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών και τις δύο μέρες της αγωνιστικής δράσης πριν και μετά τη λήξη των ματς (18.30 & 00.00, COSMOTE SPORT 1HD) με πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλους τους αγώνες του διημέρου, στο COSMOTE SPORT 1HD (19.45-22.00, με τον Τόλη Χριστοφοράκη & 22.00-00.00, με τον Μιχάλη Τσόχο).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων του διημέρου 28-29/11:

Τρίτη 28/11

ΑγώναςΏραΚανάλιΌμιλος
Λάτσιο-Σέλτικ19.45COSMOTE SPORT 2HD5ος
Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑντβέρπCOSMOTE SPORT 3HD8ος
Παρί Σεν Ζερμέν-Νιούκαστλ22.00COSMOTE SPORT 2HD6ος
Μίλαν-ΝτόρτμουντCOSMOTE SPORT 3HD6ος
Μάντσεστερ Σίτι-ΛειψίαCOSMOTE SPORT 5HD & COSMOTE SPORT 4K7ος
Μπαρτσελόνα-ΠόρτοCOSMOTE SPORT 7HD8ος
Φέγενορντ-Ατλέτικο ΜαδρίτηςCOSMOTE SPORT 8HD5ος
Γιουνγκ Μπόις-Ερυθρός ΑστέραςCOSMOTE SPORT 9HD7ος

Τετάρτη 29/11

ΑγώναςΏραΚανάλιΌμιλος
Γαλατάσαραϊ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ19.45COSMOTE SPORT 3HD1ος
Σεβίλη-PSV ΑϊντχόφενCOSMOTE SPORT 5HD2ος
Ρεάλ Μαδρίτης-Νάπολι22.00COSMOTE SPORT 2HD3ος
Μπενφίκα-ΊντερCOSMOTE SPORT 3HD4ος
Μπάγερν Μονάχου-ΚοπεγχάγηCOSMOTE SPORT 5HD1ος
Άρσεναλ-ΛανςCOSMOTE SPORT 7HD & COSMOTE SPORT 4K2ος
Μπράγκα-Ουνιόν ΒερολίνουCOSMOTE SPORT 8HD3ος
Ρεάλ Σοσιεδάδ-ΣάλτσμπουργκCOSMOTE SPORT 9HD4ος
