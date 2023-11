COSMOTE TV: Φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την επική σειρά γουέστερν «Yellowstone» και τα spin-offs «1923» και «1883»

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σειρά γουέστερν «Yellowstone» από τον μάστερ του είδους Τέιλορ Σέρινταν (Hell or High Water, Wind River) έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV. Οι πέντε σεζόν της σειράς με τον Κέβιν Κόστνερ, καθώς και τα all-star cast spin-off της σειράς «1883» με τον Σαμ Έλιοτ (A Star is Born) και το «1923», με το λαμπερό ντουέτο Χάρισον Φορντ-Έλεν Μίρεν θα κάνουν πρεμιέρα την παραμονή Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31/12. Όλο το «Yellowstone Universe» θα διατεθεί στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.

Στο πρόγραμμα του Δεκεμβρίου ξεχωρίζει, επίσης, η γυρισμένη στο Πήλιο σειρά του BBC «The Castaways» με guest εμφάνιση του Τζέισον Στέιθαμ, το «Fleeting Lies», σε παραγωγή του Πέδρο Αλμοδόβαρ και το βραβευμένο με Emmy «Vigil» που επιστρέφει ανανεωμένο, με τη Ρόουζ Λέσλι (Game of Thrones) και τη Σουράν Τζόουνς (Dr. Foster). Πρεμιέρα στην COSMOTE TV θα κάνει και το κωμικό «Entitled», με τον Μπρετ Γκέλμαν του Stranger Things και τον Ντόναλντ Σάμπτερ του Game of Thrones, αλλά και το νέο αστυνομικό θρίλερ του BBC, «Devil’s Peak».

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Δεκεμβρίου:

Fleeting Lies

Η σειρά βρίσκει τη Λουθία όταν, αντί να λάβει προαγωγή, κατηγορείται για εταιρική κατασκοπεία και απολύεται. Προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο, κρύβει την αλήθεια από τους δικούς της και ξεκινά έναν μοναχικό και αποφασιστικό αγώνα για να ανακτήσει τη ζωή της. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Έλενα Ανάγια (The Skin I Live In).

Πρεμιέρα: Παρασκευή 1/12, 20.45, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Entitled

Ο Γκέιμπ, ένας Αμερικανός χρεοκοπημένος πλαστικός χειρουργός, ταξιδεύει στην Αγγλία μετά από τον θάνατο της συζύγου του. Φτάνοντας στο περίεργο κτήμα των πεθερικών του, μένει άναυδος από τον πλούτο τους. Εκεί, τα μέλη της οικογένειας ανταγωνίζονται για την προσοχή του, αλλά και για την περιουσία που κληρονόμησε πρόσφατα.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Παρασκευή 8/12, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Devil’s Peak

Ο ντετέκτιβ Μπένι Γκρίσελ καταδιώκει έναν εκδικητικό δολοφόνο, που αναλαμβάνει να αποδώσει μόνος του δικαιοσύνη για τον θάνατο του γιου του. Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο best seller του Ντεόν Μάγιερ.

Πρεμιέρα: Σάββατο 9/12, 20.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Vigil (2η σεζόν)

Η νέα σεζόν της σειράς απομακρύνεται από τα βάθη της θάλασσας και στρέφεται στον ουρανό. Οι Σίλβα και Λόνγκεϊκερ αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν την αιτία των πολλαπλών θανάτων σε μια σκωτσέζικη εγκατάσταση. Εισβάλλοντας στους εχθρικούς και κλειστούς κύκλους της αεροπορίας, οι δυο τους πρέπει να βρουν τη λύση αντιμετωπίζοντας μεγάλους κινδύνους.

Πρεμιέρα λίγες ώρες μετά την Αγγλία: Τρίτη 12/12, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

The Castaways

Στην τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Λούσι Κλαρκ, παρακολουθούμε τις αδελφές Λόρι και Έριν στις ιδανικές διακοπές. Μετά από έναν μεγάλο καυγά, η Λόρι επιβιβάζεται μόνη της σε πτήση, η οποία δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό της. Μήνες αργότερα, ούτε συντρίμμια ούτε επιζώντες έχουν εντοπιστεί. Ωστόσο, όταν αποκαλύψεις έρχονται σιγά-σιγά στο φως, κάποιος προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρύψει την αλήθεια.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αγγλία: Πέμπτη 28/12, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Yellowstone (Σεζόν 1-5)

Η σειρά ακολουθεί την οικογένεια Ντάτον η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μονοπωλιακό αγρόκτημα στη Μοντάνα. Η πλοκή επικεντρώνεται γύρω από τα οικογενειακά δράματα στο αγρόκτημα και τις κόντρες με το ινδιάνικο ράντσο, τους επενδυτές ακινήτων και το πρώτο εθνικό πάρκο της Αμερικής. Τον πρωταγωνιστή Κέβιν Κόστνερ πλαισιώνουν οι Λουκ Γκράιμς (American Sniper), Κέλι Ράιλι (A Haunting in Venice) και Γουές Μπέντλεϋ (Mission: Impossible-Fallout). Το δεύτερο μισό της 5ης season που θα είναι και το φινάλε της σειράς, αναμένεται προς το τέλος του 2024 αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Πρεμιέρα: Κυριακή 31/12, στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.

1883

Το υποψήφιο για 3 Emmy, πρώτο spin-off του «Yellowstone». Η ιστορία του τοποθετείται χρονολογικά πριν από τα γεγονότα του «Yellowstone» και αναλύει το πώς η μετεμφυλιακή γενιά της οικογένειας Ντάτον πήρε στην κατοχή της τη γη που αργότερα έγινε το ράντσο Yellowstone.

Πρεμιέρα: Κυριακή 31/12, στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.

1923

Πρόκειται για το δεύτερο spin-off του «Yellowstone» και διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κύριας σειράς. Ακολουθεί μια γενιά της οικογένειας Ντάτον στην προσπάθειά της να τα βγάλει πέρα απέναντι στην πανδημία, την ποτοαπαγόρευση, την ξηρασία και τις απαρχές της Μεγάλης Ύφεσης. Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για 2η σεζόν που θα προβληθεί μέσα στο 2024.

Πρεμιέρα: Κυριακή 31/12, στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.

7 ακόμα πρεμιέρες έρχονται στην COSMOTE TV

Το πρόγραμμα της COSMOTE TV εμπλουτίζεται με 7 ακόμα πρεμιέρες σειρών, με 3 από αυτές να έχουν «άρωμα» Χριστουγέννων. Την Κυριακή 10/12 έρχεται το γαλλικό «Polar Park» (23.00, COSMOTE SERIES HD), ενώ το Σάββατο 16/12 ο 2ος κύκλος της μεξικάνικης σειράς «Señorita 89» (πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back- 22.15, COSMOTE SERIES MARATHON HD). Μέσα στον Δεκέμβριο οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν και το true crime drama «Maxine» (Τρίτη 19/12, 23.00, COSMOTE SERIES HD), καθώς και την επιστροφή του Τζακ Γκλίσον ή αλλιώς του «Τζόφρι» από το Game of Thrones, στη μικρή οθόνη με τη σειρά «The Famous Five» (Χριστούγεννα 25/12, 21.00, COSMOTE SERIES HD). Τέλος, το πνεύμα των Χριστουγέννων, θα φέρουν οι σειρές «The Holiday Shift» (Κυριακή 24/12, 20.15, COSMOTE SERIES MARATHON), το «Call The Midwife: Special Christmas 2023» (Δευτέρα 25/12, COSMOTE TV PLUS) και το «A Very Brassic Christmas» (Κυριακή 31/12, 21.00, COSMOTE SERIES HD) με την Ιμέλντα Στόντον (The Crown, Harry Potter and the Order of the Phoenix).