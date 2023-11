Ένας κόσμος συναισθημάτων ξετυλίγεται στο Moxy Athens

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2023 – Ένα ταξίδι στα άδυτα του ανθρώπινου συναισθηματικού κόσμου ξεκινά την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, στο Moxy Athens Hotel, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality. Τα Moxy Art affairs καλωσορίζουν τον Antonio Toma, έναν από τους πιο ταλαντούχους σύγχρονους καλλιτέχνες της Ιταλίας, ο οποίος προσκαλεί τους λάτρεις της τέχνης να βουτήξουν στα βάθη της ψυχής τους και να κοιτάξουν κατάματα τις πιο κρυφές τους σκέψεις.

Η έκθεση “Emotional Layers: Antonio Toma on Display” αποτελείται από μονοπάτια εσωτερικής αναζήτησης. Κάθε πινελιά, κάθε απόχρωση είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία που καλεί το κοινό της Αθήνας να αφεθεί στην οικειότητα των συναισθημάτων.

Κάθε ένα από αυτά τα έργα είναι ένας καθρέφτης προς την ψυχή, ένας χώρος για προβληματισμό και σύνδεση με τον κόσμο των συναισθημάτων. Το «Emotional Layers» αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική εμπειρία, ένα εσωτερικό ταξίδι μέσα από μια παλέτα χρωμάτων που θα μαγέψουν και θα εμπνεύσουν τους επισκέπτες.

Προερχόμενος από ένα κλασικό υπόβαθρο γλυπτικής και ζωγραφικής, ο Antonio Toma έχει καταφέρει να παρουσιάσει τη δουλειά του σε ατομικές εκθέσεις παγκοσμίως. Έχοντας κερδίσει πολλούς διαγωνισμούς, τιμήθηκε με τον τίτλο “Pontifical Equestrian Knight” από τον Pope Francis. Χάρη σε αυτή την τιμή, έγινε μέλος της εθνικής επιτροπής για την εκτίμηση των ιστορικών και σύγχρονων πολιτιστικών αγαθών στο Βατικανό.

Για τη συμμετοχή του στα Moxy Art Affairs δήλωσε: «Η τέχνη για εμένα είναι μια διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης. Παρασύρομαι από την περιπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και την αποδίδω μέσα από χρωματικά επίπεδα και αποχρώσεις που μας αντιπροσωπεύουν. Το Moxy Athens Hotel είναι για μένα ο ιδανικός χώρος για να παρουσιάσω την έμπνευσή μου και η Αθήνα είναι ο πολυεπίπεδος καμβάς που αναζητώ.»

Η τέχνη του Antonio Toma δεν είναι μόνο οπτικά σαγηνευτική, αλλά λειτουργεί και ως πύλη για την κατανόηση και την ενσυναίσθηση της ανθρωπότητας, προσφέροντας μια οικεία ματιά στους εσωτερικούς κόσμους των ανθρώπων, μέσα από μια παλέτα χρωματικών συναισθημάτων.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Moxy Athens City

ΣΤΑΔΙΟΥ 65, +302144082020

Πληροφορίες και κρατήσεις: reservations@moxyathenscity.com

Ακολουθήστε το Moxy Athens City στο Instagram: @moxyathenscity

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση και ανάπτυξη περιουσίας, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας. H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio 10 ξενοδοχείων αξίας 200 εκ. ευρώ, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://swot.gr///