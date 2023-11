Το MonAsty Autograph Collection by Marriott,  παρουσιάζει τον Pastry Chef Αντώνη Σελέκο

To ΜonAsty , Autograph Collection by Marriott, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στον χώρο του Samite Gastro Bar, γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας με ένα ‘ Special Edition Sunday Brunch’ και guest pastry chef τον βραβευμένο Αντώνη Σελέκο.

Ο διακεκριμένος Pastry Chef Αντώνης Σελέκος με χρόνια εμπειρίας σε Michelin εστιατόρια έρχεται στο ΜonAsty, Autograph Collection για να δημιουργήσει ένα μοναδικό brunch μενού, παρουσιάζοντας τα πολύ αγαπημένα conceptual desserts του και πρωταγωνιστή τα διάσημα Sourdough Panettone , σε τρεις διαφορετικές γεύσεις. Οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα πεντανόστιμα panettone του Αντώνη Σελέκου και της ομάδας του και να ζήσουν ένα αξέχαστο γευστικό ταξίδι. Τα γλυκίσματα θα συνοδεύονται από μια λίστα cocktail και αφρώδη οίνων, ειδικά διαμορφωμένη για το special edition μενού της ημέρας, ενώ δεν θα λείπουν και οι αγαπημένες αλμυρές επιλογές του Samite Gastro Bar.

Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το signature ‘MonAsty Anniversary Panettone’ με coffee caramel και bitter chocolate που δημιούργησε αποκλειστικά για το Monasty Autograph Collection. Τα panettone θα διατίθενται προς πώληση, το απόλυτα εορταστικό δώρο για εσάς και τους αγαπημένους σας.

3/12

Sunday Brunch Special Edition | 11:00 – 15:30

Samite Gastro Bar x Antonis Selekos

Για κρατήσεις στο Samite Gastro Bar: +30 2310 274545

MONASTY, AUTOGRAPH COLLECTION

Βασιλέως Ηρακλείου 45, Θεσσαλονίκη 546 23, T: +30 2310 274545, E: info@monastyhotel.com

W:www.monastyhotel.com, www. marriott.com/en–us/hotels/skgak–monasty–thessaloniki–autograph–collection/overview/, IG: monasty.hotel , botargo.restaurant, samite.gastrobar

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση και ανάπτυξη περιουσίας, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT Hospitality να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας. H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio 10 ξενοδοχείων αξίας 200 εκ. ευρώ, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.