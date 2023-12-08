Νέα σύγκρουση ετοιμάζεται από τις ΗΠΑ – Σε συνομιλίες με τους συμμάχους του Κόλπου για στρατιωτική δράση κατά των Χούθι

Οι ΗΠΑ διαβουλεύονται με συμμάχους του Κόλπου σχετικά με πιθανή στρατιωτική δράση εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ως απάντηση στις ολοένα και πιο συχνές επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι εταίροι τους εξακολουθούν να προκρίνουν τη διπλωματία έναντι της άμεσης αντιπαράθεσης, ανέφεραν πηγές στο αμερικανικό δίκτυο. Ωστόσο, το γεγονός ότι διεξάγονται συζητήσεις υπογραμμίζει πόσο σοβαρά λαμβάνουν οι ΗΠΑ την απειλή.

Ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Φάινερ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν «δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης» κατά των Χούθι, αλλά προς το παρόν το επίκεντρο είναι η δημιουργία ενός θαλάσσιου συνασπισμού για την ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας – ένας θαλάσσιος διάδρομος για το 12% του παγκόσμιου εμπορίου και το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών προμηθειών της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη.

Οι Χούθι δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις χωρίς τη «σημαντική» στρατιωτική και μυστική υποστήριξη από το Ιράν, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν μετέφερε παρόμοιο μήνυμα στον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες για τη συγκρότηση μιας ναυτικής ομάδας δράσης «με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες» που θα μπορούσε να συνοδεύει πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ως άμυνα.

Ισραηλινοί στόχοι

Οι διπλωματικές κινήσεις ακολουθούν μια σειρά επιθέσεων με drone και πυραύλους από αντάρτες Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων που λένε ότι έχουν δεσμούς με το Ισραήλ, καθιστώντας τα «νόμιμους στόχους».

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν λίγο μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στις αρχές Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν μυστηριωδώς στις ακτές της Ιαπωνίας – «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο» (Videos)

Ιρλανδία: Χιλιάδες κόσμου στη κηδεία του Σέιν ΜακΓκόουαν – Παρόντες ο Johnny Depp και ο Nick Cave (Photos/Videos)

Η Σελένα Γκόμεζ επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον Μπένι Μπλάνκο