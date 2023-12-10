Βρετανία: Σάλος με βίντεο που δείχνει σεκιούριτι των McDonald’s να ρίχνει νερό σε άστεγο

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει σεκιούριτι των McDonald’s στη Βρετανία να σφουγγαρίζει στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα ρίχνοντας νερό σε σημείο που ήταν ξαπλωμένος ένας άστεγος.

Στα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας φαίνεται ακούγεται ο άστεγος να λέει «αφήστε με ήσυχο» καθώς τα πράγματά του πετάγονταν στην άκρη.

Ο άνδρας που δημοσίευσε το βίντεο στο Twitter, έκανε tag τα McDonald’s και ρώτησε: «Πιστεύετε ότι είναι αποδεκτό για το προσωπικό σας να μουλιάζει τους υπνόσακους των αστέγων μέσα στο χειμώνα (ή οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου); Αηδιαστική συμπεριφορά. Δεν ήταν καν έξω από τις εγκαταστάσεις σας».

Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7 — Damon Evans (@damocrat) December 9, 2023

Από την πλευρά της η McDonald’s UK απάντησε: «Σας ευχαριστούμε που μας το αναφέρατε. Δεν πρόκειται για κάποιον από τους υπαλλήλους μας, αλλά για έναν τρίτο σεκιούριτι» ενώ ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

We need to see some action & this homeless guy compensated.



Who would do this to someone who has obviously fallen on hard times for reasons we don’t know?



You begrudged a person warmth & a sleeping bag. 🤮🤮🤮

😡@crisis_uk @jeremycorbyn @metpoliceuk @Shelter December 9, 2023

