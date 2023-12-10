search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 02:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2023 16:29

Βρετανία: Σάλος με βίντεο που δείχνει σεκιούριτι των McDonald’s να ρίχνει νερό σε άστεγο

ASTEGOS MCDONALD

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει σεκιούριτι των McDonald’s στη Βρετανία να σφουγγαρίζει στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα ρίχνοντας νερό σε σημείο που ήταν ξαπλωμένος ένας άστεγος.

Στα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας φαίνεται ακούγεται ο άστεγος να λέει «αφήστε με ήσυχο» καθώς τα πράγματά του πετάγονταν στην άκρη.

Ο άνδρας που δημοσίευσε το βίντεο στο Twitter, έκανε tag τα McDonald’s και ρώτησε: «Πιστεύετε ότι είναι αποδεκτό για το προσωπικό σας να μουλιάζει τους υπνόσακους των αστέγων μέσα στο χειμώνα (ή οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου); Αηδιαστική συμπεριφορά. Δεν ήταν καν έξω από τις εγκαταστάσεις σας».

Από την πλευρά της η McDonald’s UK απάντησε: «Σας ευχαριστούμε που μας το αναφέρατε. Δεν πρόκειται για κάποιον από τους υπαλλήλους μας, αλλά για έναν τρίτο σεκιούριτι» ενώ ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

