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11.12.2023 20:39

Ωραιόκαστρο: Εξαφανίστηκε κορίτσι 12 ετών – Συναγερμός στις Αρχές

11.12.2023 20:39
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 12χρονης από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τα ίχνη του κοριτσιού χάθηκαν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 10/12/2023 , και ώρα 18:00, εξαφανίστηκε από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) , 12 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) στις 11/12/2023 και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS. Η Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) έχει μακριά μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,60 και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, αθλητικά παπούτσια και μαύρο μπουφάν.

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