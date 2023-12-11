Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 12χρονης από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τα ίχνη του κοριτσιού χάθηκαν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 10/12/2023 , και ώρα 18:00, εξαφανίστηκε από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) , 12 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) στις 11/12/2023 και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS. Η Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) έχει μακριά μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,60 και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, αθλητικά παπούτσια και μαύρο μπουφάν.

Διαβάστε επίσης:

ΑΠΘ: Ματαιώθηκε παρουσίαση βιβλίου με τον Νατσιό της Νίκης (Video)

Επεισόδια στου Ρέντη: Το τηλεφώνημα που «έκαψε» τον 18χρονο – Νέα εντάλματα σύλληψης – Στα ίχνη του «καθοδηγητή» οι αρχές

Τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση στους αστυνομικούς – «Στόχευσε τους μπάτσους» – Η συνομιλία του 18χρονου με τον «καθοδηγητή» (Video)