WSJ: Γιατί ο Τραμπ απειλεί ξανά με βομβαρδισμό το Ομάν

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Η αποτυχία επίτευξης πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι υποψίες στην Ουάσινγκτον για τον ρόλο του Μουσκάτ πυροδοτούν νέα ένταση.
Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, o Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα με στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα ενδέχεται να εμποδίζει την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται διχασμένη για τον ρόλο του σουλτανάτου στις διαπραγματεύσεις.
«Δεν νομίζω ότι συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά, αλλά θα τους αντιμετωπίζαμε πολύ εύκολα, όπως κάνουμε και με άλλους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο, χωρίς να διευκρινίσει ποιες ενέργειες του Ομάν προκάλεσαν την οργή του.
Για εβδομάδες, ο Λευκός Οίκος υποστήριζε ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά στην υπογραφή πυρηνικής συμφωνίας και ότι το Ομάν θα μπορούσε να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Το Ομάν, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του στρατηγικού περάσματος, διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη ώστε να επιτραπεί μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στην περιοχή.
Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι συνομιλίες προχωρούν και θα μπορούσαν να περιορίσουν την πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ.
Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχουν φόβοι στην κυβέρνηση Τραμπ ότι το Μουσκάτ μπορεί να βοηθήσει το Ιράν να εξασφαλίσει μια πυρηνική συμφωνία περισσότερο ευνοϊκή για την Τεχεράνη.
Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν διαμορφωθεί δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.
Ανησυχία προκαλεί επίσης το ενδεχόμενο μια συμφωνία Ιράν–Ομάν να παγιώσει τον έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ.
Ο Τραμπ, αντίθετα, επιδιώκει πλήρη επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, από την οποία πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και της ενέργειας.
Τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
Η προθεσμία έληξε τη Δευτέρα χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να υποχωρήσει, αφήνοντας ασαφή την προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης.
Οι ΗΠΑ έχουν στραφεί στο Κατάρ και το Πακιστάν ως βασικούς διαμεσολαβητές, περιορίζοντας τον ρόλο του Ομάν, το οποίο είχε αρχικά αναλάβει τη μεσολάβηση.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι θα μπορούσε να θεωρήσει πως η πορεία του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου έχει ανακοπεί και ο πόλεμος έχει κερδηθεί, εφόσον η Τεχεράνη συμφωνήσει να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.
Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ομάν έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, ο οποίος συμμετείχε στη διαμεσολάβηση των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν πριν από τον πόλεμο, είχε επικρίνει επανειλημμένα την απόφαση της Ουάσινγκτον να εμπλακεί στη σύγκρουση.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη απειλήσει το Ομάν με κυρώσεις ακόμη και με στρατιωτικά πλήγματα, έπειτα από εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι το Μουσκάτ σχεδίαζε μαζί με το Ιράν την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Το Ομάν είχε επανειλημμένα διαψεύσει τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι ενδεχόμενη επιβολή τελών από το Ιράν στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση Τραμπ και θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες στρατηγικής σημασίας διεθνείς θαλάσσιες οδούς.
Το Ομάν δεν είναι η μόνη χώρα που έχει προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου.
Ο Τραμπ διέταξε την Κυριακή τη μείωση κοινής στρατιωτικής άσκησης ΗΠΑ–Νότιας Κορέας, επειδή η Σεούλ δεν δέχθηκε να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Παράλληλα, έχει κατηγορήσει ευρωπαϊκούς συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, ότι δεν κάνουν αρκετά για την αντιμετώπιση του Ιράν.
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