Andre Braugher: «Πάντα ο αρχηγός μας» – Το αφιέρωμα του Brooklyn Nine-Nine στον πρωταγωνιστή της σειράς

Φόρο τιμής στον Αντρέ Μπράουερ αποτίει ο επίσημος λογαριασμός της σειράς Brooklyn Nine-Nine, μετά τη θλιβερή είδηση για τον θάνατο του ηθοποιού που έχασε τη μάχη για τη ζωή στα 61 του χρόνια ύστερα από μια σύντομη ασθένεια.

«Πάντα ο αρχηγός μας. Σε αγαπάμε, Andre», ανέφερε η ανάρτηση «αστυνόμο Ρέιμοντ Χολτ» της κωμικής σειράς.

Ο Braugher έγινε διάσημος ως ηθοποιός στο Homicide: Life on the Street, ενσαρκώνοντας τον Frank Pembleton, έναν εγωιστή, ανυποχώρητο αστυνομικό της Βαλτιμόρης.

Παρά το γεγονός ότι είχε εργαστεί τόσο στον κινηματογράφο όσο και την τηλεόραση με ρόλους σε ταινίες όπως οι Glory και City Angels και πρωταγωνιστώντας σε σειρές όπως οι Men of a Certain Age, Hack και The Good Fight, ο ηθοποιός έγνε ευρέως γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον ρόλο του αστυνόμου Holt στο Brooklyn Nine-Nine.

Η κωμική σειρά έκανε πρεμιέρα στο Fox τον Σεπτέμβριο του 2013 και διήρκησε για πέντε σεζόν πριν ακυρωθεί το 2018, ώσπου το NBC την έσωσε, αναλαμβάνοντάς την για τρεις επιπλέον σεζόν και συγκεκριμένα μέχρι το 2021 οπότε και ολοκληρώθηκε.

Ο Braugher εμφανίστηκε και στα 153 επεισόδια της σειράς, παρακολουθώντας τη διαδρομή του αστυνόμου Holt από έναν στωικό αστυνομικό διοικητή που επικεντρώθηκε στη διατήρηση της κληρονομιάς του ως ο πρώτος μαύρος ομοφυλόφιλος αστυνομικός διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης σε ένα μέλος της οικογένειας Nine-Nine.

Ο συνάδελφοί του και στα δύο τηλεοπτικά δίκτυα εξέφρασαν την οδύνη από τον χαμό τους μμέσα από ανακοινώσεις και αφιερώματα.

«Όλοι στο FOX είναι συντετριμμένοι από την ξαφνική απώλεια του φίλου και συναδέλφου μας, του απίστευτα ταλαντούχου Andre Braugher. Σίγουρα θα τον θυμόμαστε για τους εμβληματικούς κωμικούς και δραματικούς ρόλους του τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, αλλά θα τον θυμόμαστε κυρίως για τη μεγάλη του καρδιά, την καλοσύνη του και τη διαρκή επίδραση που άσκησε στους φίλους, την οικογένεια και τους απανταχού θαυμαστές του. Ο Andre ήταν η καρδιά και η ψυχή του Nine-Nine και θα είναι για πάντα ο αρχηγός μας. Οι σκέψεις μας και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του Andre αυτή τη στιγμή» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Fox.

«Ο Andre Braugher ήταν ο ηθοποιός που οι άλλοι στο επάγγελμα θα φιλοδοξούσαν πάντα να γίνουν. Εισήγαγε τον ντετέκτιβ Φρανκ Πέμπλετον στο «Homicide: Life on the Street» τόσο με δίκαιη αγριότητα όσο και με ήρεμη αξιοπρέπεια. Εκτός από την ικανότητά του ως δραματικού ηθοποιού, τα κωμικά του προσόντα ήταν επίσης σε πλήρη επίδειξη ως ο αποφασισμένος και παθιασμένος αστυνόμος Holt στο Brooklyn Nine-Nine. Οι ερμηνείες του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις μελλοντικές γενιές και θα μας λείψει πάρα πολύ» ήταν η ανακοίνωση που εξέδωε το NBC.

Ο Braugher ήταν τέσσερις φορές υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού Β’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά για τον ρόλο του ως Captain Holt. Αν και δεν κέρδισε ποτέ για το Nine-Nine, στο παρελθόν είχε αποσπάσει Emmy για τη δουλειά του στο Homicide: Life on the Street, όπως επίσης, τη μίνι σειρά του FX Thief.

Διαβάστε επίσης:

Χατζίδου – Παύλου κατά Μουτίδου: «Πήγε να υποστηρίξει τους ομοφυλόφιλους και έκανε τόσα λάθη» (Video)

Δήμος Αναστασιάδης: «Το σεξ είναι υπερεκτιμημένο – Το ίδιο σημαντικό με το επιδόρπιο» (Video)

Ελεωνόρα Μελέτη: Το τσιφτετέλι στην εκπομπή της που «γκρέμισε» το πλατό (Video)