Ποιες σειρές έσπασαν κάθε ρεκόρ σε streamings για το 2023;

To streaming το 2023 δεν απογοήτευσε. Οι πλατφόρμες έφεραν στις οθόνες μας σειρές που έσπασαν τα ρεκόρ και εντυπωσίασαν. Αν και η απεργία συγγραφέων και ηθοποιών εξαφάνισαν μεγάλο μέρος της παραγωγής και πολλές μάλιστα πήγαν πίσω η χρονιά κλείνει κάπως καλά θα λέγαμε. Ποιες είναι όμως οι σειρές που το κοινό googlαρε περισσότερο για το 2023;

The Last of Us

Το The Last of Us είναι μια αμερικανική μετα-αποκαλυπτική δραματική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε και γράφτηκε από τους Craig Mazin και Neil Druckmann για το HBO. Βασισμένη στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του 2013, που αναπτύχθηκε από τη Naughty Dog, η σειρά θα ακολουθεί τον σκληραγωγημένο Joel (Pedro Pascal), έναν λαθρέμπορο που έχει αναλάβει να βγάλει λαθραία την Ellie (Bella Ramsey), μια έφηβη κοπέλα, από μια ζώνη καραντίνας και να διασχίσει τις ΗΠΑ.

Αυτό που ξεκινά, όμως, ως μια απλή δουλειά γίνεται σύντομα ένα βάναυσο και σπαρακτικό ταξίδι, καθώς και οι δύο πρέπει να διασχίσουν τις ΗΠΑ και να βασιστούν ο ένας στον άλλον για να επιβιώσουν.

Wednesday

Το Wednesday έχει χαρακτηριστεί ως ένα μοναδικό μείγμα φαντασίας-τρόμου-μυστηρίου-κωμωδίας – αλλά έχει περιγραφεί πρώτα και κύρια ως μια σειρά ενηλικίωσης. Η πρώτη σεζόν των 8 επεισοδίων ακολουθεί τα χρόνια της Wednesday Addams ως μαθήτριας στην Ακαδημία Nevermore. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, «η σειρά είναι ένα διερευνητικό μυστήριο με πολλά μεταφυσικά στοιχεία που παρουσιάζει τα φοιτητικά χρόνια της Γουένσντεϊ Άνταμς στην Ακαδημία Νέβερμορ. Η Γουένσντεϊ προσπαθεί να τελειοποιήσει τις νέες της τηλεπαθητικές ικανότητες, να αποτρέψει μια σειρά από κτηνώδεις δολοφονίες που έχουν σπείρει τον τρόμο στην πόλη και να επιλύσει ένα μεταφυσικό μυστήριο στο οποίο μπλέχτηκαν οι γονείς της πριν από 25 χρόνια, ενώ παράλληλα έρχεται αντιμέτωπη με τις νέες και πολυσύνθετες σχέσεις στο Νέβερμορ».

Ginny & Georgia

Αν δεν την έχετε δει καθόλου πρόκειται για μια 30χρονη μητέρα δυο παιδιών, με την κόρη να είναι 15, οι οποίοι μετακομίζουν σε μαι μικρή πόλη της Νέας Αγγλίας, ώστε να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Το παρελθόν είναι πλούσιο για την Georgia και συνεχώς έρχονται πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία ήθελε να κρύψει αλλά μάλλον δεν μπορεί. Και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη, με την κόρη να θέλει να ανήκει κάπου, αλλά μέχρι τώρα να μην μπορεί λόγω αυτού του παρελθόντος. Θα τα καταφέρουν αυτή φορά;

One Piece

H περιπέτεια του One Piece ακολουθεί τον Monkey D. Luffy, έναν νεαρό με ελεύθερο πνεύμα και όνειρο να γίνει ο μεγαλύτερος πειρατής στον κόσμο. Συγκεκριμένα “ο βασιλιάς των πειρατών”. Ως παιδί, τρώει ένα μυστηριώδες φυτό (το Devil Fruit) που του δίνει την υπερδύναμη να τεντώνεται σαν λάστιχο. Η σειρά ξεκινά με τον Luffy να εξερευνά για πρώτη φορά τον κόσμο και αρχίζει να συγκεντρώνει ένα πλήρωμα πειρατών, με στόχο να βρουν έναν πολύτιμο θησαυρό ονόματι One Piece. Tα ιδρυτικά μέλη της πειρατικής αυτής “συμμορίας” του Luffy είναι η Nami, η πλοηγός, κι ο ξιφομάχος Roronoa Zoro (γνωστός ως Zolo), αλλά η ομάδα όλο και μεγαλώνει.

Kaleidoscope

Η μεγαλύτερη ληστεία όλων των εποχών διεξάγεται στο Λευκό Επεισόδιο. Τα γεγονότα στα υπόλοιπα επεισόδια διαδραματίζονται από 24 χρόνια πριν έως και 6 μήνες μετά τη ληστεία. Δεν θέλω να γράψω πολλά για τους χαρακτήρες γιατί μπορεί να σας χαλάσει ανάλογα με το πως θα επιλέξετε εσείς να δείτε τα επεισόδια. Το μόνο που θα πω είναι πως υπάρχουν πολλές εκπλήξεις και ανατροπές και όλο αυτό θυμίζει τη ζωή. Οι χαρακτήρες όλων μας εξελίσσονται όπως και η γνώμη των άλλων για εμάς.

King the Land

Η Han Yi-ju δεν είναι σίγουρη για το πού πήγε στραβά η ζωή της. Κάποτε κληρονόμος ενός πλούσιου μεγαλοεπιχειρηματία, τώρα είναι μια συνηθισμένη νοικοκυρά, της οποίας οι κύριες έγνοιες είναι τα γκρινιάρικα πεθερικά της και οι δουλειές του σπιτιού. Τα πράγματα όμως παίρνουν μια πολύ πιο τραγική τροπή, όταν βρίσκει τον σύζυγό της να εξομολογείται τον έρωτά του στην ετεροθαλή αδελφή της. Συντετριμμένη, το σκάει, για να τη χτυπήσει αυτοκίνητο και να σκοτωθεί. Όταν όμως ανοίγει τα μάτια της, διαπιστώνει ότι έχει ξυπνήσει πριν από ένα χρόνο στο παρελθόν, πριν η ζωή της πάει στραβά. Με μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, η Yi-ju ορκίζεται εκδίκηση, αποφασισμένη να πάρει πίσω όλα όσα έχασε.

The Glory

Η υπόθεσή του αφορά μια γυναίκα από χαμηλή κοινωνική τάξη που έχει βάλει σκοπό της ζωής της να πάρει εκδίκηση από τις πλούσιες συμμαθήτριές της που της έκαναν bullying. Τη σχεδιάζει μακιαβελικά για χρόνια.

Η εκδίκηση που θέλει να πάρει όμως δεν είναι τόσο απλή. Δεν θέλει απλώς να σκοτώσει τους βασανιστές της, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι απαίσιοι άνθρωποι και στην ενήλικη εκδοχή τους. Θέλει να τους κάνει να βιώσουν την ίδια μιζέρια και απόγνωση που ένιωσε εκείνη στα χέρια τους, να πεθάνουν μόνοι και έρημοι.

That ’90s Show

Η Κίτι και ο Ρεντ Φόρμαν υποδέχονται μια νέα γενιά εφήβων στο υπόγειό τους, όταν η εγγονή τους, η Λέια, αποφασίζει να περάσει το καλοκαίρι της στο Ουισκόνσιν. Συγκεκριμένα, βρισκόμαστε στο 1995 και η Λέια Φόρμαν, κόρη του Έρικ και της Ντόνα φτάνει στο Πόιντ Πλέις, όπου γίνεται φίλη με τη Gwen και γνωρίζει τα υπόλοιπα παιδιά του Πόιντ Πλέις.

The Fall of the House of Usher

Αργά μια θυελλώδη νύχτα, ο Roderick Usher (Bruce Greenwood) προσκαλεί έναν ερευνητή που ονομάζεται C. Auguste Dupin (Carl Lumbly) στο σπίτι του. Προσφέρεται να αποκαλύψει την αλήθεια για την εγκληματική, βίαιη ιστορία της οικογένειάς του. Αμέσως, οι Poeheads θα πρέπει να έχουν ανασηκωμένο φρύδι, καθώς ο Dupin είναι ένας χαρακτήρας του Poe από έργα άλλα από αυτό που δίνει τίτλο σε αυτό το έργο, αλλά το “The Fall of the House of Usher” του Netflix και του Flanagan χρησιμοποιεί μόνο την ομότιτλη ιστορία του Poe του 1839 ως κορμό του σκελετού, συνδέοντας άκρα που βασίζονται σε άλλα έργα του Πόε, συμπεριλαμβανομένων των The Masque of the Red Death, Murder in the Rue Morgue, The Black Cat, The Pit and the Pendulum, The Raven και πολλών άλλων.

Shadow and Bone

Η σειρά επικεντρώνεται στο βασίλειο Ravka, μία φανταστική εκδοχή της Τσαρικής Ρωσίας όπου δύο ορφανά, η Alina Starkov (Jessie Mei Li) και ο καλύτερος της φίλος Μal Oretsev (Archie Renaux) υπηρετούν στην Πρώτη Στρατιά (First Army), μία ομάδα ανθρώπων χωρίς υπερφυσικές δυνάμεις. Από την άλλη έχουμε την Δεύτερη Στρατιά (Second Army) ή αλλιώς Grisha, που αποτελείται από μάγους με διάφορες ικανότητες και οι οποίοι κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις δυνάμεις τους (θα τους ξεχωρίσετε επίσης και από τις ενδυμασίες τους).

Στο επίκεντρο της χώρας βρίσκεται επίσης ένα σκοτεινό πέπλο ή τείχος (Τhe Fold η αλλιώς Unsea), το οποίο χωρίζει το βασίλειο της Ravka, φέρνοντας παράλληλα τον διχασμό και ανάμεσα στους ανθρώπους των δύο περιοχών. Όσο θα βλέπετε την σειρά, θα μαθαίνετε και περισσότερες πληροφορίες για τον πόλεμο και τις αντιπαλότητες που επικρατούν μέσα στο βασίλειο αλλά και με άλλα βασίλεια επίσης.

