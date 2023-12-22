ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:55
22.12.2023 07:55

Τραγωδία στο Περού: Επτά νεκροί μετά από κατάρρευση χρυσωρυχείου

φωτογραφία αρχείου

Επτά άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από πελώριο όγκο βράχων μετά από κατάρρευση τμήματος μεταλλείου χρυσού στις Άνδεις στο Περού.

Σύμφωνα με τη χθεσινή (21/12) ανακοίνωση της αστυνομίας, το μεταλλείο βρίσκεται σε υψόμετρο 5.100 μέτρων, στην περιφέρεια Πούνο.

«Μέχρι στιγμής έχουμε ενημερωθεί για επτά μεταλλωρύχους που πέθαναν εξαιτίας κατάρρευσης σε μεταλλείο στο χωριό Λα Ρινκονάδα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πούνο, ο στρατηγός Ενρίκε Μονρόι.

Το δυστύχημα στο χρυσωρυχείο έγινε χθες, Πέμπτη (21/12) το πρωί, στο χρυσωρυχείο Lago de Oro.

«Προφανώς πρόκειται για εργατικό ατύχημα, έγινε κατάρρευση ενάμισι χιλιόμετρο από την είσοδο του μεταλλείου», συνέχισε ο στρατηγός Μονρόι όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Τα πτώματα έχουν ανασυρθεί ήδη» και τα θύματα υπέστησαν «κατάγματα» και «παρουσίαζαν συμπτώματα ασφυξίας», συμπλήρωσε.

Σε αυτή τη νοτιοανατολική περιφέρεια του Περού λειτουργούν πολλά χρυσωρυχεία, ανάμεσά τους κάποια παράνομα.

