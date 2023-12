Οι Ντένβερ Νάγκετς γνωστοποίησαν ότι ο Άαρον Γκόρντον δέχθηκε επίθεση από σκύλο, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η ομάδα ανέφερε ότι ο 28χρονος φόργουορντ αναρρώνει μετά από δαγκωματιές που δέχθηκε στο πρόσωπό και στο δεξί του χέρι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε 21 ράμματα.

Οι Νάγκετς ενημέρωσαν ότι θα παραμείνει εκτός παρκέ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

