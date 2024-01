Ιανουάριος στα Novacinema: Αυτή η σεζόν θα σε cineπάρει με τις μεγάλες πρεμιέρες, κορυφαίες σειρές και το κανάλι των βραβείων Novastars!

Πρεμιέρες που καθηλώνουν «Τhe Super Mario Bros Μovie» που έλαβε 3 υποψηφιότητες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, «Τhe Son»

Το 2024 έρχεται με άκρως συναρπαστική και βραβευμένη διάθεση να cineπάρει τους σινεφίλ στα Novacinema τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Μεγάλες πρεμιέρες, «Τhe Super Mario Bros Μovie» που έλαβε 3 υποψηφιότητες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, «Τhe Son», συναρπαστικές νέες σειρές «True Detective: Night Country», «Ten Pound Poms» & Belgravia: The Next Chapter», το κανάλι των Βραβείων, Novastars για 64 ημέρες με 100 ταινίες που έχουν αποσπάσει 180 βραβεία και 500 υποψηφιότητες και η πρεμιέρα του show «AGT Fantasy League» στο Novalifε συνθέτουν ένα άκρως πλούσιο, ελκυστικό cine περιεχόμενο για όλο τον Ιανουάριο!

Η ζώνη SundayPremiere θα καθηλώσει τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1. Με τα φιλμ «The Super Mario Bros. Movie» (7/1), «The Son» (14/1), «To Catch a Killer» (21/1) και «Boiling Point» (28/1).

Παράλληλα, οι σινεφίλ το Δεκέμβριο θα απολαύσουν κάθεΠέμπτηστις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «The Danish Girl» (4/1), «Passengers» (11/1), «The Aviator» (18/1), «Divergent: Allegiant» (25/1). Την ίδια στιγμή και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Και από τις 7 Ιανουαρίου το αγαπημένο κανάλι των βραβείων Novastars είναι εδώ! Για 64 ημέρες (από 7/1/2024 έως και 11/3/2024), 100 ταινίες που έχουν αποσπάσει 180 βραβεία και 500 υποψηφιότητες θα κρατήσουν συντροφιά στους σινεφίλ. Και στις 7/1 έρχεται LIVEη 81η τελετή των GoldenGlobeAwards!

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4, νέες συναρπαστικές σειρές! Από την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου στις 22:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «Ten Pound Poms» με τους Warren Brown, Faye Marsay, Hattie Hook. Και από την Τρίτη 16 Ιανουαρίου στις 22:00 και κάθε Τρίτη την ίδια ώρα, θε μεταδίδεται 48 ώρες μετά την Αμερική, ο 4ος πολυαναμενόμενος κύκλος της σειράς μυστηρίου «TrueDetective: NightCountry» με την JodieFosterκαι τους KaliReis, JohnHawkes, ChristoferEccleston. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 22/1 στις 22:00 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «Belgravia: TheNextChapter» με τους DavidFynn, DaisySeguerra, JulieBarclay. Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Paris Police 1905», «Twisted Metal», «Law & Order season 22», «Quantum Leap season 2», «New norm», «Rapa season 2».

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε υποδέχεται με λαμπερό τρόπο το νέο έτος καθώς από τις 20/1 (21:30) κάνει πρεμιέρα το νέο show «America’s Got Talent: Fantasy League».

Παράλληλα, συνεχίζει κάθε Τρίτη στις 21:00 να προβάλει τη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» με τα ντοκιμαντέρ «Fashion House P.1» (2/1), «Fashion House P.2» (9/1), «Fashion House P.3» (16/1), «The Heiress and The Heist P.1» (23/1), «The Heiress and The Heist P.2» (30/1) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα, για να ακολουθήσει αμέσως μετά καθημερινά το «The Tonight Show Jimmy Fallon». Παράλληλα, πρεμιέρα στο Novalife κάνουν οι σειρές «Infiniti» ενώ κάθε Δευτέρα στις 17:00 προβάλλεται η σειρά «Lara’s choice.

Συναρπαστικό το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τις σειρές «Loudermilk», «Startup» και «The Oath».

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.

Μάλιστα, όλο το συναρπαστικό θέαμα είναι διαθέσιμο σε όλους, καθώς η Nova προσφέρει εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε ολόκληρη την Ελλάδα έως τις 10 Ιανουαρίου, στο πλούσιο περιεχόμενο της ΕΟΝ! Όσοι ενδιαφέρονται, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μπουν στο eon.nova.gr, να αποκτήσουν τον δικό τους κωδικό και να παρακολουθήσουν κορυφαίο κινηματογραφικό, παιδικό και αθλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και των καναλιών Novacinema και του Novalifε!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.