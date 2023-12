Παραμονή Πρωτοχρονιάς συντροφιά με έναν… «Παπουτσωμένο Γάτο: Η Τελευταία Επιθυμία» στη Sunday Premiere της Nova!

Αυτή την Κυριακή 31/12 (22:00) στο Novacinema1 η υποψήφια για Οscar καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

Με τις φωνές των Τηλέμαχου Κρεβάικα, Βίκυς Νικολαϊδου, Σοφίας Παναηλίδου σε σκηνοθεσία των Januel Mercado, Joel Crawford,

Αυτή η Παραμονή Πρωτοχρονιάς (Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, 22:00), θα είναι άκρως….παιδική και με….κινούμενα σχέδια έχοντας για συντροφιά τον «Παπουτσωμένο Γάτο: Η Τελευταία Επιθυμία» («Puss in Boots: The Last Wish», 2022, διάρκεια 99’) στο Novacinema1 στη ζώνη SundayPremiere της Nova!

Έχοντας μείνει με μονάχα μία ζωή από τις εννιά, ο Παπουτσωμένος Γάτος ζητά τη βοήθεια της Κίτι της Ελαφροπατούσας για να πάει στο Μαύρο Δάσος και να βρει το μυθικό Πεφταστέρι.

