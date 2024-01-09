Την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς εγκλήματος ζητά με επίκαιρη ερώτηση της προς τον πρωθυπουργό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικρίνει την κυβέρνηση πως παρά το γεγονός ότι καθημερινά γυναίκες κακοποιούνται ή και δολοφονούνται, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα και ζητά να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την πρόληψη, την τιμωρία και αποτροπή των γυναικοκτονιών.

«Η έμφυλη βία, η κακοποίηση και οι δολοφονίες γυναικών επειδή είναι γυναίκες, δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Οι κρατικοί μηχανισμοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι και πάντως ανίκανοι να προστατεύσουν τα θύματα, ενώ συχνά η κακοποίηση αναπαράγεται ή ανατροφοδοτείται από τους ίδιους τους θεσμούς, που επαναθυματοποιούν το θύμα”, αναφέρει στην επίκαιρη ερώτηση της και θυμίζει ότι εδώ και 6 μήνες θέτει το ζήτημα της έμφυλης βίας και της κακοποίησης με σχεδόν κάθε παρέμβασή της στη Βουλή και με συνεχείς δηλώσεις και παρεμβάσεις στην κοινωνία.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επικρίνει παράλληλα τον πρωθυπουργό ότι έχει αρνηθεί να προσέλθει στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση της για την έμφυλης βία τον Νοέμβριο του 2023, ενώ δεν έχει προσέλθει για να απαντήσει ούτε σε 1 Επίκαιρη Ερώτηση επί 6 μήνες.

Η Επίκαιρη Ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Πρωθυπουργό:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΟΙΝΙΚOΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ;» (Επανακατατίθεται!)

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Όπως οφείλετε να γνωρίζετε και να αναγνωρίσετε, στην Ελλάδα η έμφυλη βία, η κακοποίηση και οι δολοφονίες γυναικών επειδή είναι γυναίκες, δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Οι κρατικοί μηχανισμοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι και πάντως ανίκανοι να προστατεύσουν τα θύματα, ενώ συχνά η κακοποίηση αναπαράγεται ή ανατροφοδοτείται από τους ίδιους τους θεσμούς, που επαναθυματοποιούν το θύμα. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν μιλήσει με θύματα, αν ακούσει τις ηχητικές καταγραφές στην Άμεση Δράση από γυναίκες που ζητούν απελπισμένα βοήθεια την ώρα που κακοποιούνται ή αν επισκεφθεί ξενώνες όπου φιλοξενούνται γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Παρά τις λεκτικές επετειακές διακηρύξεις σας και την επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος με βίντεο όπως αυτό που δημοσιοποιήσατε στα τέλη Νοεμβρίου, επ’ αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες υπολείπονται παρασάγγας των απαιτούμενων για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, της κακοποίησης γυναικών, των γυναικοκτονιών. Ο κατάλογος των θυμάτων μεγαλώνει καθημερινά και κάθε ημέρα αδράνειας και απραξίας σας σας καθιστά συνυπεύθυνους για κάθε νέα κακοποίηση και γυναικοκτονία.

Το 2022, στην Συνέντευξη Τύπου που δώσατε ως Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχατε δηλώσει: «Ναι» στον όρο γυναικοκτονία αλλά για το δημόσιο διάλογο», αποκλείοντας την νομική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας ως διακριτής αξιόποινης πράξης. Στο πλαίσιο της τοποθέτησης αυτής, δείξατε να αγνοείτε το πραγματικό περιεχόμενο του όρου, αφού αναπαραγάγατε το στερεότυπο ότι «οι γυναικοκτονίες είναι αυτό που κάποτε ονομάζαμε εγκλήματα πάθους», ενώ αιτιολογήσατε την άρνηση θεσμοθέτησης της γυναικοκτονίας ως ποινικού αδικήματος, διερωτώμενος εάν η ζωή ενός παιδιού ή ενός γέροντα έχει μικρότερη αξία από τη ζωή μιας γυναίκας! Βεβαίως, η έννοια και η σκοπιμότητα της ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας δεν είναι να αναβιβάσει την ζωή μιας γυναίκας ως υπέρτερη μιας άλλης ανθρώπινης ζωής, ούτε να υποτιμήσει την ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού ή ενός ηλικιωμένου, αλλά να πατάξει αποτελεσματικά την δολοφονία μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, από τον σύντροφο, σύζυγο, συγγενή, πρώην σύντροφο, που αισθάνεται ότι έχει επάνω σε αυτή τη γυναίκα εξουσία ζωής ή θανάτου, περιφρονώντας ακριβώς την αξία της ζωής της.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1.-Θα ποινικοποιήσει η Κυβέρνησή σας τη γυναικοκτονία, ως αυτοτελές έγκλημα και δη κακούργημα; Σε θετική περίπτωση, τι περιμένετε για να προχωρήσετε επιτέλους; Σε αρνητική περίπτωση, θεωρείτε και σήμερα ότι μια τέτοια ενέργεια είναι περιττή;

2.-Ποια μέτρα έχετε λάβει για την εξάλειψη των γυναικοκτονιών, της ενδοοικογενειακής βίας, της έμφυλης βίας, της κακοποίησης; Πώς αξιολογείτε τα μέτρα αυτά μέχρι σήμερα και τι περαιτέρω προτίθεσθε να κάνετε και πότε; Ποιος ο σχεδιασμός σας στον τομέα της εξάλειψης της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών και ποιος ο προϋπολογισμός που διαθέτετε, με ποια κατανομή πόρων;

Αθήνα, 8/1/2024

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας

