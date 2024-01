Το εμφιαλωμένο νερό περιέχει χιλιάδες κομμάτια νανοπλαστικών

Το μέσο λίτρο εμφιαλωμένου νερού περιέχει σχεδόν ένα τέταρτο του εκατομμυρίου αόρατα κομμάτια νανοπλαστικών, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ενώ οι επιστήμονες είχαν από καιρό υποθέσει ότι υπήρχαν μεγάλες ποσότητες μικροσκοπικών πλαστικών κομματιών σε μπουκάλια με νερό, ποτέ δεν ήξεραν πόσα ή τι είδους.

Ερευνητές στα πανεπιστήμια Columbia και Rutgers στις ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ένα μικροσκόπιο με διπλά λέιζερ για να ανιχνεύσουν και να κατηγοριοποιήσουν τα κομμάτια για πρώτη φορά.

Εξετάζοντας πέντε δείγματα, σε καθένα από τα τρία κοινά εμπορικά σήματα εμφιαλωμένου νερού, οι επιστήμονες βρήκαν επίπεδα σωματιδίων που κυμαίνονται από 110.000 έως 400.000 ανά λίτρο – κατά μέσο όρο περίπου 240.000 – σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Πρόκειται για νανοπλαστικά, τόσο μικροσκοπικά που μπορούν να περάσουν από τα έντερα και τους πνεύμονες απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια σε όργανα, όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος.

Μπορούν να περάσουν μέσω του πλακούντα ακόμα και στα σώματα των εμβρύων.

Προηγούμενες μελέτες εξέτασαν ελαφρώς μεγαλύτερα μικροπλαστικά που κυμαίνονται από τα ορατά πέντε χιλιοστά έως ένα μικρόμετρο.

Περίπου 10 έως 100 φορές περισσότερα νανοπλαστικά από τα μικροπλαστικά ανακαλύφθηκαν στα δείγματα του εμφιαλωμένου νερού, σύμφωνα με τη μελέτη.

Μεγάλο μέρος του πλαστικού φαίνεται να προέρχεται από το ίδιο το μπουκάλι και το φίλτρο μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης που χρησιμοποιείται για να κρατήσει μακριά άλλους ρύπους, είπε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Naixin Qian, φυσικοχημικός από τo Κολούμπια.

Είναι τα νανοπλαστικά επιβλαβή για την υγεία;

Η συγγραφέας της μελέτης Phoebe Stapleton, τοξικολόγος στο Rutgers, είπε ότι οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποδείξει εάν η κατανάλωση των πλαστικών αντιπροσωπεύει σημαντικό κίνδυνο για την υγεία.

«Αυτό είναι υπό εξέταση», είπε.

«Δεν ξέρουμε αν είναι επικίνδυνο ή πόσο επικίνδυνο. Γνωρίζουμε ότι εισέρχονται στους ιστούς των θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, και η τρέχουσα έρευνα εξετάζει τι κάνουν στα κύτταρα».

Η Διεθνής Ένωση Εμφιαλωμένου Νερού ανέφερε σε δήλωση: «Υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων μέτρησης και καμία επιστημονική συναίνεση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των νανο και μικροπλαστικών σωματιδίων.

«Ως εκ τούτου, οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με αυτά τα σωματίδια στο πόσιμο νερό δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να φοβίζουν άσκοπα τους καταναλωτές».

Το Αμερικανικό Συμβούλιο Χημείας, το οποίο εκπροσωπεί τους κατασκευαστές πλαστικών, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο κόσμος «πνίγεται κάτω από το βάρος της ρύπανσης με πλαστικά, με περισσότερους από 430 εκατομμύρια τόνους πλαστικού που παράγονται ετησίως» και μικροπλαστικά βρίσκονται στους ωκεανούς του κόσμου, στα τρόφιμα και στο πόσιμο νερό – με μερικά από αυτά να προέρχονται από ρούχα και φίλτρα τσιγάρων – σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον.

Οι προσπάθειες για μια παγκόσμια συνθήκη για τα πλαστικά συνεχίζονται μετά το τέλμα των συνομιλιών τον περασμένο Νοέμβριο.

Διαβάστε επίσης:

Πώς σχετίζεται ο κορωνοϊός με τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Επιστολή διαμαρτυρίας παιδιάτρων και παιδοενδοκρινολόγων: «Εξαιρεθήκαμε από το Εθνικό Σχέδιο κατά της Παχυσαρκίας»

Περιττά κιλά: Πώς θα ανεβούμε χωρίς… φόβο στη ζυγαριά μετά τις γιορτές!