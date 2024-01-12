Στις «ράγες» φαίνεται να μπαίνει η επένδυση της Microsoft για τη δημιουργία Data Centers στην Ελλάδα.

Όπως αναρτήθηκε στη «Διάυγεια» την Πέμπτη το πρωί, δόθηκε η έγκριση της χορήγησης κινήτρων για την δημιουργία των Data Centers. H επένδυση η οποία έχει χαρακτηριστεί στρατηγική υλοποιείται από την «Microsoft Operations 4733 Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και αφορά σε τρία ιδιόκτητα ακίνητα σε Σπάτα, σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο, και στο Κορωπί.

Συγκεκριμένα για πρώτη φορά γνωστοποιείται ανάλυση των δαπανών οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η επένδυση θα διαμορφωθεί στο 1 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης (405 εκατ. ευρώ) αφορά στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Data Centers.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου δύο σημαντικές δαπάνες είναι ο τεχνολογικός και ψηφιακός εξοπλισμός (264,2 εκατ. ευρώ) καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες της πρώτης οκταετίας (229,6 εκατ. ευρώ). Παράλληλα κεφάλαια ύψους 77,4 εκατ. ευρώ κινήθηκαν, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, για την αγορά του οικοπέδου.

Η παραπάνω εξέλιξη δείχνει ότι η υλοποίηση της επένδυσης βρίσκεται εντός του χρονοδιαγράμματος που θέλει τις εργασίες να ξεκινούν την προσεχή άνοιξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη έχει εγκριθεί το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την ανέγερση των Κέντρων Δεδομένων της Microsoft στα Σπάτα ενώ τις επόμενες εβδομάδες εκτιμάται ότι θα υπογραφεί και το Προεδρικό Διάταγμα που ανοίγει να τυπικά την διαδικασία έναρξης της επένδυσης.

Τα παρεχόμενα κίνητρα είναι κίνητρο ταχείας αδειοδότησης και χωροθέτησης, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της επένδυσης δεν δύναται αν υπερβαίνει τα 15 έτη και η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει 100% με ίδια κεφάλαια.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί (όπως αναφέρεται και στην αρχή του κειμένου) σε τρία ιδιόκτητα ακίνητα της Microsoft:

– Το πρώτο Κέντρο Δεδομένων θα κατασκευαστεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου «Πέτρα – Γιαλού – Βούλια – Προκαλήσι», της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

– Το δεύτερο και το τρίτο Κέντρο Δεδομένων θα κατασκευαστούν στη θέση «Μπουρμπουτσάνα» στο Κορωπί.

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