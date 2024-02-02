search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 02:04
02.02.2024 13:47

Πρώτο σε πωλήσεις το Citroёn C3 τον Ιανουάριο! 

1/2/2024 – Στην κορυφή των ταξινομήσεων βρέθηκε το Citroλn C3 ανεξαρτήτως κατηγορίας τον Ιανουάριο, γεγονός που επιβεβαιώνει πως το δημοφιλές μοντέλο της Γαλλικής μάρκας αποτελεί την ιδανική επιλογή για το υποψήφιο αγοραστικό κοινό. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο  ταξινομήθηκαν 1.064 C3 της Citroλn, επιτυγχάνοντας  ποσοστό 29% στην κατηγορία B. Αντίστοιχα, την πρώτη θέση κατέκτησε το C3 Enterprise  στην κατηγορία των μικρών VAN με ποσοστό 67,8%!

Παράλληλα, η Citroλn κατέκτησε την τρίτη  θέση στο σύνολο των ταξινομήσεων  για τον πρώτο μήνα του έτους, με  1.376 αυτοκίνητα (επιβατικά και επαγγελματικά) και μερίδιο 10,1%, ξεκινώντας με τους καλύτερους οιωνούς τη νέα χρονιά και με μια πορεία που στοχεύει στην κορυφή. Στην αγορά των LCVs (εξαιρουμένων των pick-up), η Citroλn βρέθηκε στη δεύτερη θέση με μερίδιο 16,8%.

Με μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες αυτοκινήτων, η Citroλn διαθέτει επιλογές σε εκδόσεις βενζίνης, πετρελαίου, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές.  Συγκεκριμένα, η γκάμα της Citroλn αποτελείται από τα μοντέλα AMI, C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C5 X και e-Berlingo που μπορούν να καλύψουν στο έπακρο τις προσδοκίες του αγοραστικού κοινού, ενώ διαθέτει και ολοκληρωμένες επιλογές για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που αναζητούν ένα καινούριο και σύγχρονο επαγγελματικό όχημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μοντέλα της Citroλn συνοδεύονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και πενταετή Οδική Βοήθεια, ενώ περισσότερες πληροφορίες για  την γκάμα της μάρκας είναι διαθέσιμες στο δίκτυο των επίσημων διανομέων της Citroλn,  καθώς και στο www.citroen.gr 

