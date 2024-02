Η επιτυχημένη παράσταση «Το Καρναβάλι των Ζώων» του Camille Saint-Saëns συνεχίζεται κάθε Κυριακή στον «Ελληνικό Κόσμο»

Το διασημότερο μουσικό παραμύθι «Το Καρναβάλι των Ζώων» (Le Carnaval des animaux) του Camille Saint-Saëns που έχει γραφτεί για παιδιά συνεχίζεται στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Το έργο που έχουν αγαπήσει οι μικροί μας φίλοι παρουσιάζεται σε κείμενα του Γιώργου Γαλίτη και ενορχήστρωση του Αλέξανδρου Γκόνη, σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί, φλάουτο, βιολοντσέλο, μεταλλόφωνο και κρουστά από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ και τον Χρήστο Τριπόδη. Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Κυριακή, στις 11:30 και στις 16:30, στην αίθουσα «Ιφιγένεια».

Μία ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, μουσικών, καθώς και χορευτών μας ταξιδεύουν στον υπέροχο κόσμο της κλασικής μουσικής μέσα από ένα παραμύθι που παίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για μία θεατρική προσέγγιση του μουσικού έργου, με τραγούδια βασισμένα στις κλασικές μελωδίες του συνθέτη, χορογραφίες και διαδραστικό παιχνίδι. Ένας υπέροχος τρόπος να γνωρίσουν τα παιδιά, με χιούμορ και σασπένς, τη μουσική του Camille Saint-Saëns και να εξοικειωθούν με τα μουσικά όργανα της κλασικής ορχήστρας.

«Το Καρναβάλι των Ζώων»(Le Carnaval des animaux) είναι μία χιουμοριστική μουσική σουίτα δεκατεσσάρων κινήσεων του Γάλλου συνθέτη Camille Saint-Saëns. Το έργο γράφτηκε για ιδιωτική παράσταση για δύο πιάνα και ένα σύνολο δωματίου. Ο Saint-Saëns απαγόρευσε τη δημόσια εκτέλεση του έργου, κατά τη διάρκεια της ζωής του, πιστεύοντας ότι η επιπολαιότητά του θα έβλαπτε τη θέση του ως σοβαρού συνθέτη. Η σουίτα εκδόθηκε το 1922, το έτος μετά τον θάνατό του. Μία δημόσια παράσταση την ίδια χρονιά χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό και το έργο αυτό έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή του.

«Το Καρναβάλι των Ζώων», που παραπέμπει σε ένα φανταστικό ζωολογικό κήπο αποτελείται από δεκατρείς εικόνες πλαισιωμένες από εισαγωγή και φινάλε:

I. Introduction et marche royale du lion (Introduction and Royal March of the Lion)

II. Poules et coqs (Κότες και κόκορες)

III. Hémiones (animaux véloces) (Wild Asses (Swift Animals))

IV. Tortues (Χελώνες)

V. L’Éléphant (Ο ελέφαντας)

VI. Κangourou (Καγκουρό)

VII. Ενυδρείο

VIII. Personnages à longues oreilles (Χαρακτήρες με μακριά αυτιά)

IX. Le Coucou au fond des bois (Ο κούκος στα βάθη του δάσους)

X. Volière (Aviary)

XI. Πιανίστες

XII. Απολιθώματα

XIII. Le cygne (Ο Κύκνος)

XIV. Τελικό

Αποσπάσματα από το έργο έχουν χρησιμοποιηθεί ως μουσική επένδυση στις ταινίες:

«Μέρες Ευτυχίας» του Τέρενς Μάλικ (1978)

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας» – Walt Disney Animation Studios (1991)

«Φαντασία 2000» του Γουόλτ Ντίσνεϊ (2000)

Στο επεισόδιο “The Perfect Storm” της τηλεοπτικής σειράς “The Simpsons” (2007)

«Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον» του Ντέιβιντ Φίντσερ (2008)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης

Κείμενο: Γιώργος Γαλίτης

Ενορχήστρωση: Αλέξανδρος Γκόνης

Σκηνικά/Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Χορογραφίες: Χριστίνα Μπίτου

Creative Agency: Gridfox

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

Άρτεμις Ματαφιά

Λυδία Σγουράκη

Χριστίνα Μπίτου

Αριάννα Ζαρμακούπη

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Ηλίας Γυφτονικολός – Βιολί

Μυρτώ Ξηρουχάκη – Βιολοντσέλο

Κωνσταντίνα Βεντούρη Ρούσσου – Φλάουτο

Εύα Τσάγκλα – Πιάνο

Άρτεμις Ματαφιά – Κρουστά – Τραγούδι

