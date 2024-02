Συγκλονισμένη δηλώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από τον ξαφνικό θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Σε ανάρτησή της στα αγγλικά, η ΠτΔ επεσήμανε ότι «ο Ναβάλνι θυσίασε τον εαυτό του για τα ιδανικά που αγαπάμε περισσότερο» για να προσθέσει ότι ο θάνατός του είναι μια «έντονη υπενθύμιση της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος που δεν μπορεί να ανεχθεί καμία αντιφρονητική φωνή».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Είμαι συγκλονισμένη από τον θάνατο του Alexei Navalny, ενός εξέχοντος ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφοσιωμένου στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία. Μια έντονη υπενθύμιση της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος που δεν μπορεί να ανεχθεί καμία αντιφρονητική φωνή.

Ο Ναβάλνι θυσίασε τον εαυτό του για τα ιδανικά που αγαπάμε περισσότερο. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως παράδειγμα απαράμιλλου θάρρους και αφοσίωσης σε έναν ανώτερο σκοπό. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Shocked by the death of Alexei Navalny, a prominent human rights activist dedicated to the fight for freedom and democracy. Α stark reminder of the oppressive nature of the regime that cannot tolerate any dissident voice.



Navalny sacrificed himself for the ideals we cherish…