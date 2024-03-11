DragonFire: Η Βρετανία χρησιμοποίησε επιτυχώς για πρώτη φορά λέιζερ εναντίον σκάφους (Video)

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Ένα στρατιωτικό λέιζερ που είναι εξαιρετικά ακριβές και κοστίζει μόνο 10 λίρες ανά βολή θα μπορούσε να είναι έτοιμο για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Βρετανίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το DragonFire Laser Directed Energy Weapon (LDEW) είναι ένα όπλο οπτικής επαφής που μπορεί να στοχεύσει οποιονδήποτε ορατό στόχο, σύμφωνα με το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Άμυνας (Dstl).

Καταστρέφει στόχους με μια έντονη δέσμη φωτός και είναι εξαιρετικά ακριβές, καθώς μπορεί να χτυπήσει ένα αντικείμενο μεγέθους ενός κέρματος από ένα χιλιόμετρο μακριά.

Το DragonFire θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη στεριά ή στη θάλασσα και θα μπορούσε δυνητικά να αντικαταστήσει πυρομαχικά υψηλού κόστους.

Πλάνα που κυκλοφόρησε το MOD, είναι γυρισμένα στις Εβρίδες όπου δοκιμάστηκε το όπλο.

A newly declassified video shows the power of our DragonFire #laser in action



This technology is the result of joint working with world-class industry partners



For more on #DragonFire 👉 https://t.co/dXrYitxx6f@Leonardo_UK @QinetiQ @MBDAGroup pic.twitter.com/2CrHODAh7O March 11, 2024

Στο βίντεο, μια φωτεινή δέσμη φωτός που καταστρέφει στόχους εκτοξεύεται προς τον ουρανό.

Οι επιστήμονες λένε ότι το DragonFire έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια δοκιμών ότι έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την αμυντική ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

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