Ανατροπή βυτιοφόρου στη Δραπετσώνα – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος της ιχθυόσκαλας 

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Περιφερειακής Δραπετσώνας έχει προχωρήσει η αστυνομία, λόγω ανατροπής βυτιοφόρου.

Συγκεκριμένα η Τροχαία έχει αποκλείσει το σημείο από το ύψος της ιχθυόσκαλας έως την πύλη Γ1.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.

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