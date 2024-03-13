Ανατροπή βυτιοφόρου στη Δραπετσώνα – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος της ιχθυόσκαλας 

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Περιφερειακής Δραπετσώνας έχει προχωρήσει η αστυνομία, λόγω ανατροπής βυτιοφόρου.
Συγκεκριμένα η Τροχαία έχει αποκλείσει το σημείο από το ύψος της ιχθυόσκαλας έως την πύλη Γ1.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική με τρία οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.
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