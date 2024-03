Ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια στους φιλάθλους που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας επεισόδια και τραυματισμούς, τιμωρία της έδρας της Τραμπζονσπόρ με 4-5 αγωνιστικές για τις συνεχείς διακοπές του αγώνα, ρίψη αντικειμένων από τους οπαδούς της και έλλειψη μέτρων ασφαλείας, καθώς και αποκλεισμός 3-5 αγωνιστικών στους παίκτες της Φενέρμπαχτσε που επιτέθηκαν σε φιλάθλους, αναμένεται να είναι ο…λογαριασμός από τις συγκρούσεις μετά τον αγώνα Τραμπζονσπόρ – Φενέρμπαχτσε (2-3) για την 30η αγωνιστική της τουρκικής Super Lig.

«Η PFDK (σ.σ: πειθαρχικη επιτροπή της τουρκικής λίγκας) πιθανότατα θα παρακολουθήσει όλα τα πλάνα του αγώνα και θα ετοιμάσει μια αναφορά για το τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί εάν υπάρχει κάποια πρόκληση από τους ποδοσφαιριστές προς την κερκίδα.

🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m