Σε υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας χρειάστηκε να μπει και πάλι ο Μανώλης Μαυρομμάτης που νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στις 18 Φεβρουαρίου.
Ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος μετά από ένα μήνα νοσηλείας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» δεν παρουσιάζει κάποια βελτίωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μαυρομμάτης έχει υποβληθεί σε τραχειοστομία όπως προβλέπεται μετά το πρώτο δεκαήμερο της νοσηλείας στην εντατική.
Γίνονται συνεχώς προσπάθειες αποσωλήνωσης, ωστόσο δεν είναι επιτυχείς, γιατί ο ασθενής δεν έχει σταθερή αναπνευστική κατάσταση και χρειάζεται να μπει και πάλι σε υποστήριξη της αναπνευστικής του λειτουργίας.
Δύσκολη χαρακτηρίζεται και η κατάσταση της Ρένας Βενιέρη, η οποία εξαρχής είχε διαγνωστεί με βαρύτερα εγκαύματα. Η ασθενής υποβάλλεται συνέχεια σε χειρουργικές επεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά δερματικά και αναπνευστικά εγκαύματα.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η υγεία της συζύγου του, Ρένα Βενιέρη, βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση, με τους γιατρούς του «Γεννηματάς» να κάνουν κάθε προσπάθεια για να τους κρατήσουν στη ζωή.
