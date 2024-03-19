Σε υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας χρειάστηκε να μπει και πάλι ο Μανώλης Μαυρομμάτης που νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στις 18 Φεβρουαρίου.

Ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος μετά από ένα μήνα νοσηλείας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» δεν παρουσιάζει κάποια βελτίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μαυρομμάτης έχει υποβληθεί σε τραχειοστομία όπως προβλέπεται μετά το πρώτο δεκαήμερο της νοσηλείας στην εντατική.

Γίνονται συνεχώς προσπάθειες αποσωλήνωσης, ωστόσο δεν είναι επιτυχείς, γιατί ο ασθενής δεν έχει σταθερή αναπνευστική κατάσταση και χρειάζεται να μπει και πάλι σε υποστήριξη της αναπνευστικής του λειτουργίας.

Σε κρίσιμη κατάσταση και η σύζυγός του

Δύσκολη χαρακτηρίζεται και η κατάσταση της Ρένας Βενιέρη, η οποία εξαρχής είχε διαγνωστεί με βαρύτερα εγκαύματα. Η ασθενής υποβάλλεται συνέχεια σε χειρουργικές επεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά δερματικά και αναπνευστικά εγκαύματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η υγεία της συζύγου του, Ρένα Βενιέρη, βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση, με τους γιατρούς του «Γεννηματάς» να κάνουν κάθε προσπάθεια για να τους κρατήσουν στη ζωή.

