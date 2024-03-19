search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 19:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.03.2024 16:14

Μανώλης Μαυρομμάτης: Καμία βελτίωση στην υγεία του – Σε κρίσιμη κατάσταση και η σύζυγός του

19.03.2024 16:14
mavromatis

Σε υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας χρειάστηκε να μπει και πάλι ο Μανώλης Μαυρομμάτης που νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στις 18 Φεβρουαρίου.

Ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος μετά από ένα μήνα νοσηλείας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» δεν παρουσιάζει κάποια βελτίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μαυρομμάτης έχει υποβληθεί σε τραχειοστομία όπως προβλέπεται μετά το πρώτο δεκαήμερο της νοσηλείας στην εντατική.

Γίνονται συνεχώς προσπάθειες αποσωλήνωσης, ωστόσο δεν είναι επιτυχείς, γιατί ο ασθενής δεν έχει σταθερή αναπνευστική κατάσταση και χρειάζεται να μπει και πάλι σε υποστήριξη της αναπνευστικής του λειτουργίας.

Σε κρίσιμη κατάσταση και η σύζυγός του

Δύσκολη χαρακτηρίζεται και η κατάσταση της Ρένας Βενιέρη, η οποία εξαρχής είχε διαγνωστεί με βαρύτερα εγκαύματα. Η ασθενής υποβάλλεται συνέχεια σε χειρουργικές επεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά δερματικά και αναπνευστικά εγκαύματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η υγεία της συζύγου του, Ρένα Βενιέρη, βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση, με τους γιατρούς του «Γεννηματάς» να κάνουν κάθε προσπάθεια για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονος για ασέλγεια στην 16χρονη ανιψιά του – Στο ίδιο δωμάτιο κοιμόταν και η 12χρονη κόρη του

Πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Κέρκυρας δικάζεται γιατί εξαφάνισε χιλιάδες δικογραφίες – Διεκόπη η δίκη

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα μετά το δημοσίευμα για «πυρηνικό ριφιφί» στο ΑΠΘ (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bulgaria1-new
MEDIA

Σαρωτική τηλεθέαση από τη Eurovision το σαββατοκύριακο (16,17/5)

merkel-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πέσιμο» Μέρκελ στην ΕΕ επειδή δεν συνομιλεί με τη Ρωσία – «Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τον Πούτιν»

akylas vienni prova – new
MEDIA

Τηλεθέαση που «δεν υπάρχει» για την ΕΡΤ1 το Σάββατο (16/5), μακράν η υψηλότερη του σαββατοκύριακου

adonis salmas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Άδωνι-Σαλμά στη Βουλή, με αλληλοκατηγορίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων – «Ραντεβού» στις δικαστικές αίθουσες

INNER-SOI_3
MEDIA

«Έσκισε» σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Παρασκευή (15/5)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

eurovision26_0
MEDIA

Eurovision 2026: ΜαDara η διοργάνωση…

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 19:14
bulgaria1-new
MEDIA

Σαρωτική τηλεθέαση από τη Eurovision το σαββατοκύριακο (16,17/5)

merkel-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πέσιμο» Μέρκελ στην ΕΕ επειδή δεν συνομιλεί με τη Ρωσία – «Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τον Πούτιν»

akylas vienni prova – new
MEDIA

Τηλεθέαση που «δεν υπάρχει» για την ΕΡΤ1 το Σάββατο (16/5), μακράν η υψηλότερη του σαββατοκύριακου

1 / 3