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10.05.2024 13:34

«Baby Reindeer»: Η πραγματική «Μάρθα» μίλησε για πρώτη φορά – «Εκείνος είχε εμμονή μαζί μου, δεν είμαι stalker» (Video)

10.05.2024 13:34
baby-reindeer-martha

Τη δική της εκδοχή για την ιστορία που παρουσίασε το «Baby Reindeer», η σειρά του Netflix που έκανε πάταγο, έδωσε η πραγματική «Μάρθα».

H 58χρονη Φιόνα Χάρβεϊ από τη Σκωτία, μίλησε την Πέμπτη, 9 Μαΐου, αποκλειστικά στον Πιρς Μόργκαν.

Το «Baby Reindeer» («Μικρό Ταρανδάκι») έτυχε παγκόσμιας επιτυχίας στο Netflix, παρουσιάζοντας την εκδοχή του κωμικού Ρίτσαρντ Γκαντ για την εμπειρία του με τη stalker Μάρθα (την υποδύεται η Τζέσικα Γκάνινγκ), την οποία γνώρισε στην παμπ, όπου δούλευε.

Κατά τη δική του εκδοχή, από κει και πέρα έζησε μια κόλαση.

Η γνωριμία τους έγινε όταν μπήκε στην παμπ η λυπημένη και χωρίς καθόλου λεφτά Μάρθα, την οποία κέρασε ένα τσάι, με αποτέλεσμα τα επόμενα 6 χρόνια να είναι εφιαλτικά γι αυτόν.

Σύμφωνα με τον Γκαντ, η Μάρθα του έστειλε 41.071 email, φωνητικά μηνύματα 350 ωρών, 744 tweets, 46 μηνύματα στο Facebook, 106 σελίδες επιστολών και αρκετά περίεργα δώρα. Κάθε email, μάλιστα, που εμφανίζεται στη σειρά του Netflix είναι ένα πραγματικό μήνυμα που έλαβε ο Ρίτσαρντ Γκαντ.

Παράλληλα, η Μάρθα φαίνεται να παρενόχλησε πολλούς δικούς του ανθρώπους, όπως οι γονείς του και μια τρανς γυναίκα, με την οποία έβγαινε.

Μετά από πολλές προσπάθειες, στη σειρά η Μάρθα (που είχε καταδικαστεί και παλιότερα για stalking) καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και περιοριστικά μέτρα διάρκειας 5 ετών.

«Εκείνος είχε εμμονή μαζί μου, δεν είμαι stalker»

Η πραγματική Μάρθα, η σκωτσέζα Φιόνα Χάρβεϊ, που δηλώνει επίσης δικηγόρος, μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν, υποστήριξε ότι δεν έχει δει τη σειρά, αν και, όπως προέκυψε, γνώριζε… πολλά γι αυτήν.

Ανέφερε μάλιστα ότι δέχεται απειλές για τη ζωή της από φαν της σειράς που κατάφεραν να την εντοπίσουν.

Στη δική της εκδοχή, τα πράγματα έγιναν ανάποδα. Η ίδια πήγε στην παμπ όπου εργαζόταν o Γκαντ, παρήγγειλε ένα γεύμα και μία λεμονάδα, καθώς είναι διαβητική και πεινούσε, και ο Γκαντ διέκοψε τη συζήτησή της με κάποιον άλλο και έκτοτε έγινε εμμονικός μαζί της.

Η Χάρβεϊ επέμενε ότι κάποιες σκηνές της σειράς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά ήταν δημιούργημα της «αρρωστημένης» φαντασίας του Γκαντ «για να βγάλει χρήματα».

Όπως είπε δεν έστειλε ποτέ στον Γκαντ 41.071 email, αλλά μόλις 10 κι ένα γράμμα, ενώ αρνήθηκε ότι παρενόχλησε τους γονείς και τη σύντροφό του.

Δέχτηκε πάντως ως πραγματικό γεγονός ότι αποκαλούσε τον Γκαντ «μικρό ταρανδάκι», καθώς, όπως είπε: «Είχα ένα λούτρινο ταρανδάκι και εκείνος είχε ξυρίσει το κεφάλι του. Τα μαγαζιά ήταν στολισμένα με ταράνδους εκείνο το διάστημα, επειδή ήταν Χριστούγεννα. Ήταν απλώς ένα αστείο».

Η Χάρβεϊ είπε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει σχέση με έναν δικηγόρο, αρνούμενη πάντως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιμένοντας στη δική της εκδοχή, η Φιόνα Χάρβεϊ ανέφερε ότι πιθανότατα θα κινηθεί νομικά εναντίον του Γκαντ, του Netflix, αλλά και της «Daily Mail» που παρουσίασε τη σειρά ως αληθινή ιστορία.

Και απευθυνόμενη στον ίδιο τον Γκαντ, κοίταξε στην κάμερα και του είπε «άφησε με ήσυχη, σε παρακαλώ. Φτιάξε τη ζωή σου, βρες μια κανονική δουλειά. Μου προξενεί φρίκη αυτό που έκανες».

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