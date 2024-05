Η γεωμαγνητική καταιγίδα «χτύπησε» στη Γη – Μαγικές εικόνες με το βόρειο Σέλας σε Αμερική και Ευρώπη (photos)

Οι προβλέψεις για προβλήματα στα δορυφορικά συστήματα και γενικότερα την τεχνολογία και το διαδίκτυο εξαιτίας της γεωμαγνωτικής καταιγίδας, επαληθεύτηκαν.

Ωστόσο, οι εικόνες από το βόρειο Σέλας που έφτασε ως τα νότια της Ευρώπης, ήταν πραγματικά μαγικές.

Ελβετία, Γαλλία, ακόμη και στην Πορτογαλία, η νύχτα γέμισε χρώματα και δεκάδες χιλιάδες χρήστες «πλημμύρισαν» τα σόσιαλ με φωτογραφίες και βίντεο, σε εικόνες που υπό φυσιολογικές συνθήκες μόνο στην βόρεια Σκανδιναβία είναι εύκολο να δει κανείς.

One of the most beautiful video of the Northern Lights/Aurora with comets & stars taken in Spain, Europe!



The solar Storm is creating magical night sky scenes across Europe & US including seattle!

Get out with your IPhone!#Auroraborealis #solarstorm pic.twitter.com/UUkOrXFetT