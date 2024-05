Βιβλική καταστροφή στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 41 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – 17 αγνοούμενοι (videos)

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από τις τεράστιες πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν κοινότητες στη νήσο Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία.

Πλέον, οι νεκροί έχουν φτάσει στους 41, ενώ 17 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Χθες βράδυ «είχαμε καταγράψει 37 θανάτους (…). Όμως το πρωί, ο αριθμός αυξήθηκε κι άλλο, φθάνοντας τους 41 νεκρούς», δήλωσε ο Ιλχάμ Ουάχαμπ, εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στη Δυτική Σουμάτρα, συμπληρώνοντας ότι συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν 17 ακόμη κατοίκους που αγνοούνται.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) ανακοίνωσε πως υπέστησαν ζημιές 84 σπίτια, 16 γέφυρες, δυο τζαμιά και 20 ορυζώνες στην Τάναχ Ντατάρ, που έχει πληθυσμό περίπου 370.000 κατοίκων.

Η τραγωδία σημειώθηκε προχθές Σάββατο, περί τις 22:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας), στις περιφέρειες Άγκαμ και Τάναχ Ντατάρ, στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρας, έπειτα από πολύωρες καταρρακτώδεις βροχές, που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες και ροές κρύας λάβας από το κοντινό ηφαίστειο Μαράπι.

Τρεις άνθρωποι αγνοούνται στην Άγκαμ και 14 στην Τάναχ Ντατάρ, που υπέστησαν τα πιο βαριά χτυπήματα κι έχουν εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με τον Ιλχάμ Ουάχαμπ.

Δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει πόσοι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς όπως εξήγησε οι αρχές ενθαρρύνουν τους πολίτες «να πάνε σε κατοικίες συγγενών τους που είναι (σε) πιο ασφαλείς (τοποθεσίες)».

Ο όρος «κρύα λάβα» αναφέρεται σε μάγματα που σχηματίζουν ηφαιστειακά αναβλήματα, ιδίως τέφρα και βράχοι. Όταν σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, τα υλικά αυτά ενίοτε μετατρέπονται σε μάζες που κατεβαίνουν με καταστροφική ορμή από τον κρατήρα.

Δρόμοι μεταμορφώθηκαν σε ποτάμια λάσπης, ενώ τα τα νερά μπήκαν σε σπίτια και παρέσυραν οχήματα σε κοντινό ποταμό.

Heavy rain in Indonesia over the weekend triggered flash flooding and sent torrents of cold lava coursing down a volcano and into towns, killing at least 37 people, officials said. https://t.co/iYdQCtdQtg pic.twitter.com/MlB4itrbSf