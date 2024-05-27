Αργολίδα: Πατριός απείλησε με τσεκούρι 6χρονο και κλώτσησε τον 11χρονο αδερφό του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στην περιοχή της Αργολίδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ένας 48χρονος πατριός κατηγορείται ότι απείλησε με τσεκούρι ένα 6χρονο παιδί, ενώ χτύπησε με κλωτσιά και τον 11χρονο αδελφό του.

Όπως κατήγγειλε ο 43χρονος πατέρας των παιδιών στις Αρχές, ο σύντροφος της πρώην σύζυγο του, απείλησε με τσεκούρι το 6χρονο παιδί του και στη συνέχεια κλώτσησε στο σώμα και τον αδελφό του, ηλικίας 11 ετών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο πατέρας ενημερώθηκε για το ενδεχόμενο τα παιδιά του να μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας, κάτι το οποίο ωστόσο δεν επιθυμούσε.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ενός (1) ημεδαπού για ενδοοικογενειακή βία

ΑΤ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Από το ΑΤ Επιδαύρου σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ημεδαπού γεν. 1976, νυν σύντροφο της πρώην συζύγου του ημεδαπού γεν. 1981, κατόπιν εγκλήσεως που του υπέβαλε, διότι απείλησε το ανήλικο τέκνο του ημεδαπό, γεν. 2018, με τη χρήση τσεκουριού προκαλώντας του τρόμο και ανησυχία, ενώ επίσης άσκησε σωματική βία στο έτερο ανήλικο τέκνο του ημεδαπό γεν. 2013, καταφέρνοντας του κλωτσιά στο σώμα του. Παθών ενημερώθηκε για το ενδεχόμενο τα ανήλικα τέκνα του να μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας κάτι το οποίο δεν επιθυμούσε».

Διαβάστε επίσης:

Μιχαηλίδου: «Όλοι οι συμπολίτες μας με οφειλές έως 30.000 ευρώ μπορούν πλέον να λάβουν σύνταξη»

Φωτιά στο Αιγάλεω: Στον εισαγγελέα ο Τούρκος αιτών ασύλου που κατηγορείται για εμπρησμούς (video)

Πανελλαδικές: Ξεκινούν την Πέμπτη στα ΕΠΑΛ και την Παρασκευή στα ΓΕΛ