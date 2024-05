Η «OPAP Arena» είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα το βράδυ της Τετάρτης (29/5) και η UEFA έχει κάνει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Εδώ και μέρες έχει καλυφθεί η πινακίδα της «OPAP Arena», με μια που γράφει «Athens Final 2024», το εσωτερικό του γηπέδου έχει «ντυθεί» στα πράσινα, στο χρώμα της τρίτης διοργάνωσης της UEFA, ενώ έχουν καλυφθεί και οι πυλώνες με τους θρύλους του Δικεφάλου.

Θυμίζουμε πως έχουν γίνει αλλαγές και στα αποδυτήρια, με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει αυτά που χρησιμοποιεί η Ένωση στα εντός έδρας παιχνίδια της.

Παντού κυριαρχεί το κόκκινο και το άσπρο, ενώ στους τοίχους των αποδυτηρίων υπάρχει ζωγραφισμένο ένα λιοντάρι (από το λιοντάρι του Πειραιά) αλλά και το μότο που έχει ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια το «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

Our team's dressing room for the big #UECLfinal is all set! #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/t8Pw51DgPY