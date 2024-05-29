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29.05.2024 08:40

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό έξω από εμπορικό κατάστημα στο Ωραιόκαστρο, με εγκαύματα στα χέρια ο οδηγός (Video)

29.05.2024 08:40
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Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες βρέθηκε ο ελαφρά τραυματισμένος οδηγός, που έπαθε εγκαύματα, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό του, έξω από κατάστημα στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη…

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, νωρίς το πρωί. Συγκεκριμένα ξέσπασε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (29-05-2024), με τον οδηγό του να τραυματίζεται ελαφρά στα χέρια.

Έπαθε εγκαύματα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το φορτηγό βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος, με τον οδηγό να βρίσκεται εντός του οχήματος την στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και βγήκε από το όχημα, ωστόσο τραυματίστηκε και φέρει εγκαύματα στα χέρια.

Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο εφημερεύων νοσοκομείο της πόλης. Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και 6 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά περιορίστηκε στον χώρο του τράκτορα και έσβησε λίγα λεπτά μετά την άφιξη των πυροσβεστών στο σημείο.

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