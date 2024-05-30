Αντηλιακό: Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι περισσότεροι

Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συχνός στον κόσμο, καθώς προσβάλλει έναν στους πέντε ενήλικες κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Ευτυχώς μπορεί να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό εάν λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, ένα από τα οποία είναι να χρησιμοποιούμε καθημερινά αντηλιακό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διάφορες μορφές καρκίνου του δέρματος προσβάλλουν ετησίως περισσότερα από 7,7 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι πιο συχνές μορφές είναι το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Η πιο επιθετική όμως είναι το μελάνωμα, το οποίο ευθύνεται για μικρό ποσοστό των κρουσμάτων. Υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 330.000 ετησίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς (το 80% σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες) γνωρίζουν πλέον καλά πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε αντηλιακό κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι. Ωστόσο μόλις το 12% των ενηλίκων το εφαρμόζει στην πράξη!

Αυτό είναι το εκπληκτικό εύρημα νέας δημοσκόπησης που διεξήχθη σε 1.794 εθελοντές από τις ΗΠΑ. Το 33% των συμμετεχόντων είπαν ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ αντηλιακό. Το 29% είπαν ότι το χρησιμοποιούν μόνο σποραδικά μέσα στον μήνα.

Οι άνδρες που δεν πλησιάζουν τα αντηλιακά είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες. Το 42% των ερωτηθέντων είπαν ότι δεν βάζουν ποτέ αντηλιακό, έναντι του 25% των γυναικών. Επιπλέον, οι γυναίκες που κάνουν καθημερινή χρήση είναι τριπλάσιες από τους άνδρες (18% έναντι 6%).

Επιπλέον, τρεις στους δέκα συμμετέχοντες είπαν πως δεν επαναλαμβάνουν ποτέ την επάλειψη με το αντηλιακό. Και πολλοί άλλοι παραδέχτηκαν πως το θυμούνται σποραδικά.

Τα μεγάλα λάθη

Για να προστατεύσετε το δέρμα σας και να μειώσετε τον κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνου, η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD) εξηγεί ποια είναι τα πέντε συχνότερα λάθη με το αντηλιακό και πώς μπορείτε να τα αποφύγετε.

Δεν διαβάζετε την ετικέτα. Υπάρχουν πολλά αντηλιακά στο εμπόριο. Προμηθευτείτε ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος, ανθεκτικού στο νερό (water-resistant) και με δείκτη προστασίας από τον ήλιο (SPF) τουλάχιστον 30. Βάζετε πολύ λίγο. Οι περισσότεροι εξ ημών αλείφουν το δέρμα τους με το ένα τέταρτο ή (στην καλύτερη περίπτωση) με την μισή ποσότητα του αντηλιακού που χρειάζονται. Ο μέσος ενήλικας χρειάζεται περίπου 30 ml αντηλιακό (περίπου ένα μικρό «σφηνάκι») για να αλείψει όλο το σώμα του. Όσο πιο μεγαλόσωμος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο χρειάζεται. Προσοχή όμως: μην ξεχνάτε τον αυχένα, τα αυτιά, την μύτη και το άνω μέρος των πελμάτων σας. Να βάζετε αντηλιακό τουλάχιστον 15 λεπτά πριν βγείτε από το σπίτι, για να προλάβει να απορροφηθεί. Και να επαναλαμβάνετε την επάλειψη κάθε 2 ώρες. Αν στο μεσοδιάστημα βραχείτε ή ιδρώσετε πολύ, να την επαναλάβετε νωρίτερα. Βάζετε αντηλιακό μόνο όταν έχει ήλιο. Οι περισσότεροι το κάνουν αυτό, αλλά είναι πολύ ανησυχητικό. Η υπεριώδης ακτινοβολία του ηλίου, που προκαλεί ηλιακά εγκαύματα και καρκίνο, διαπερνά τα σύννεφα σε ποσοστό έως 80%. Χρησιμοποιείτε παλιό μπουκάλι. Τα αντηλιακά συνήθως κρατούν 3 χρόνια. Αν δεν θυμάστε πότε προμηθευτήκατε το δικό σας, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης. Πετάξτε το αν έχει παρέλθει, διότι πιθανώς έχει χάσει την προστατευτική δράση του. Πριν προμηθευτείτε ένα νέο αντηλιακό, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του. Βασίζεστε μόνο στο αντηλιακό. Κανένα αντηλιακό δεν δεσμεύει σε ποσοστό 100% τις ακτίνες του ηλίου. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να παραμένετε σε σκιερό, εσωτερικό χώρο τις ώρες που ο ήλιος καίει περισσότερο. Να φοράτε επίσης προστατευτικά, άνετα, ελαφριά ρούχα που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του δέρματός σας.

