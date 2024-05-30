Αντηλιακό: Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι περισσότεροι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συχνός στον κόσμο, καθώς προσβάλλει έναν στους πέντε ενήλικες κάποια στιγμή στη ζωή τους.
Ευτυχώς μπορεί να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό εάν λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, ένα από τα οποία είναι να χρησιμοποιούμε καθημερινά αντηλιακό.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διάφορες μορφές καρκίνου του δέρματος προσβάλλουν ετησίως περισσότερα από 7,7 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι πιο συχνές μορφές είναι το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.
Η πιο επιθετική όμως είναι το μελάνωμα, το οποίο ευθύνεται για μικρό ποσοστό των κρουσμάτων. Υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 330.000 ετησίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς (το 80% σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες) γνωρίζουν πλέον καλά πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε αντηλιακό κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι. Ωστόσο μόλις το 12% των ενηλίκων το εφαρμόζει στην πράξη!
Αυτό είναι το εκπληκτικό εύρημα νέας δημοσκόπησης που διεξήχθη σε 1.794 εθελοντές από τις ΗΠΑ. Το 33% των συμμετεχόντων είπαν ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ αντηλιακό. Το 29% είπαν ότι το χρησιμοποιούν μόνο σποραδικά μέσα στον μήνα.
Οι άνδρες που δεν πλησιάζουν τα αντηλιακά είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες. Το 42% των ερωτηθέντων είπαν ότι δεν βάζουν ποτέ αντηλιακό, έναντι του 25% των γυναικών. Επιπλέον, οι γυναίκες που κάνουν καθημερινή χρήση είναι τριπλάσιες από τους άνδρες (18% έναντι 6%).
Επιπλέον, τρεις στους δέκα συμμετέχοντες είπαν πως δεν επαναλαμβάνουν ποτέ την επάλειψη με το αντηλιακό. Και πολλοί άλλοι παραδέχτηκαν πως το θυμούνται σποραδικά.
Για να προστατεύσετε το δέρμα σας και να μειώσετε τον κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνου, η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD) εξηγεί ποια είναι τα πέντε συχνότερα λάθη με το αντηλιακό και πώς μπορείτε να τα αποφύγετε.
Πηγή: iatropedia
Photo By Pixabay
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.